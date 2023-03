El FC Barcelona ha emès un comunicat mèdic en el qual confirma la lesió del centrecampista neerlandès Frenkie de Jong, que no es va concentrar amb la seva selecció per als partits de classificació de l’Eurocopa 2024 per aquestes molèsties.

«Les proves realitzades avui han mostrat que el jugador del primer equip Frenkie de Jong té una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta. És baixa i la seva evolució en marcarà la disponibilitat», assegura el Barça en la seva nota. ᴄᴏᴍᴜɴɪᴄᴀᴅᴏ ᴍᴇ́ᴅɪᴄᴏ



Dubte per al clàssic Tot i que no s'especifica el temps de baixa, De Jong sembla descartat per a l'enfrontament contra l'Elx en el Martínez Valero i queda en l'aire la seva presència contra el Reial Madrid en la tornada de les semifinals de Copa del dimecres 5 d'abril. De Jong s'uneix a les baixes de Christensen, lesionat aquest dijous amb Dinamarca, Pedri i Dembélé. L'uruguaià Ronald Araujo, que també s'ha perdut els partits de la seva selecció, confia a arribar almenys al duel amb el conjunt de Carlo Ancelotti.