El Cadí la Seu ha tornat a demostrar que es troba en un gran nivell de forma i de joc, tot i la baixa de la base Laura Peña. L'arribada de Vucetic ha semblat equilibrar un equip que ha guanyat a la pista del Lointek Gernika (58-68) i que s'acosta a la cinquena posició, que ara mateix ocupen les basques. Tot, en la cinquena victòria consecutiva a la Lliga Femenina, la qual cosa ha catapultat les jugadores de Jordi Acero a la classificació.

I tot, a més, sense que una de les figures, Laia Raventós, no hagi pogut sumar cap punt. Watts, amb quatre triples, i el joc interior de Tunstull, li han pres el protagonisme anotador d'un equip que ha manat sempre en el marcador i que només ha patit quan el rival ha igualat en el tercer quart. Aleshores, un parcial de 0-15, amb triples de Watts, però també de Strautmane i el suport de Ramette i la mencionada Vucetic han donat una distància que ja no s'ha reduït significativament i que significa guanyar l'average particular.