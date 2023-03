El nom de José María Enríquez Negreira remetia fins fa quatre dies a una època en què aquest curiós costum de citar els àrbitres pels seus dos cognoms va fer populars col·legiats com Ramos Marcos, que lluïa un bigoti altiu, Urizar Azpitarte, a qui va trepitjar Stòitxkov, Pes Pérez, Sánchez Arminio, Soriano Aladrén, Urío Velázquez... No eren uns cognoms aliens a la memòria dels aficionats d’una certa edat. Però Enríquez Negreira és avui en dia molt més famós perquè la fiscalia l’acusa de ser l’intermediari a través del qual el Futbol Club Barcelona va estar comprant favors arbitrals durant anys. Un supòsit sense proves que els presidents de diverses penyes blaugranes de la Catalunya no creuen que hagi passat mai.

«Tu, si vols comprar un àrbitre, no fas una factura», exposa Toni Pérez, màxim responsable de la Penya Barcelonista d’Olesa de Montserrat. «Un altre tema, però, és si s’han pagat uns informes arbitrals amb excés», afegeix, i remarca que «el que hi ha són ganes de llançar porqueria i de desacreditar una generació de jugadors bestial, la de Messi, Xavi, Piqué, Iniesta, Puyol...».

L’olesà, però, troba a faltar que el president Laporta no hagi parlat als socis: «El que jo hauria fet, abans de presentar cap demanda o de fer una roda de premsa, és convocar-nos a tots, presencialment i telemàticament, i explicar com està la situació, quines passes farà el club i demanar el suport de tots, la unitat dels barcelonistes. Ja ho diu el nostre himne, ‘tots units fem força’». Així, «mobilitzes molta gent contra la caverna i contra la UEFA».

La sensació d’atac al Barça i a Catalunya és generalitzada. Ho té clar Ramon Barniol, de la Penya Blaugrana d’Avià: «És una campanya orquestrada des de Madrid contra Catalunya fent servir el Barça». Sense voler entrar en detalls sobre l’afer en si, perquè «el millor és callar i deixar-ho passar», el dirigent és del parer que «no crec que acabi passant res» perjudicial per al club.

Pere Capdevila, de la Penya Barcelonista de Sant Fruitós de Bages, opina que, «en un país normal, el Barça podria sortir a dir alguna cosa, però ja sabem com actua el focus mediàtic madrileny». Per tant, considera que Laporta «fa bé de mantenir el silenci fins que tingui alguna cosa a dir, són ells els que han d’aportar proves».

Capdevila explica que, per vincles familiars, coneix bé com actua el comitè d’àrbitres, i «la influència dels clubs de Madrid és gran perquè la seu és allà, per això el Barça va voler defensar-se encarregant informes que, en un moment donat, pogués esgrimir, i també perquè els àrbitres anessin amb compte a l’hora de perjudicar l’equip». En cap cas, però, «s’han comprat àrbitres».

El president de la Penya Blaugrana de Santpedor i de la delegació de penyes de la Catalunya central, Toni Valverde, comparteix el parer que «mentre hi hagi una investigació en curs, com menys parli el Barça, millor», i també té clar que l’afer s’ha de «lligar una mica al fet català, perquè Catalunya és en el punt de mira i el Barça representa el que representa». Per al penyista, hi ha una versió espanyola que diu que el Barça ha comprat àrbitres, i una catalana i del club que diu que es va pagar per un servei d’informes arbitrals. El que jo penso és que l’única part perjudicada és el soci, perquè no se sap en què es van fer servir els diners, però tinc clar que no s’han comprat àrbitres».

Alhora, Valverde creu que s’hauria d’haver evitat contractar Negreira, pel càrrec que tenia, i opina que els presidents que el van tenir en nòmina «han d’explicar per què ho van fer i per què durant tant temps».

Josep Gomariz, que compleix enguany 50 anys de soci i, també, al capdavant de la Penya Blaugrana de Sant Vicenç de Castellet, sí que creu que Laporta «hauria d’haver donat la cara i exposar als socis què hi ha sobre tot aquest tema, perquè sembla que ens faci passar per ximples». Un comportament que també demana als antics presidents implicats en l’afer. «No crec que s’estiguin amagant, però sembla que hi ha un temor, com qui ha fet un pecat i s’aparta», alhora que també està convençut de l’honestedat dels èxits de l’equip perquè eren tan bons «que no ens calien Negreiras».

Ignasi Vallès, president de la Penya Barcelonista Antoni Camps, de Sant Joan de Vilatorrada, també és del parer que «Laporta hauria de fer una roda de premsa per explicar-se». Amb el silenci, opina, «dona la sensació que al Barça mai l’han afavorit els àrbitres però en les gestions amb Negreira algú n’ha tret un profit econòmic». En tot això, apunta, «si hi ha alguna víctima és el Barça, els socis, perquè se’ls ha robat».

Anna Calvera, presidenta de la Penya Blaugrana de Manresa, espera que «tot s’acabi diluint, com altres cops que ens han intentat atacar, com quan van dir que els jugadors es dopaven». La dirigent reconeix que «a la penya no n’hem parlat gaire, i si hi ha alguna sensació és que es tracta d’un muntatge».

«Vull creure que no és veritat el que es diu, i que quan el president surti sigui per desmentir-ho completament», explica: «però no deu ser fàcil, perquè hi ha molta gent atacant. I, de fet, per això crec que no és cert, perquè sempre intenten enfonsar-nos, i ataquen el Barça i Catalunya». Calvera opina que «si realment s’haguessin comprat àrbitres, seria molt llastimós perquè no ens han ajudat, precisament».

Josep Noguera, de la Penya Bagà Blaugrana, defensa que Laporta no xerri gaire, creu que «no passarà res» i troba irònic que s’acusi el Barça de comprar àrbitres. «Ens han manegat un munt d’anys, això només passa al Barça», conclou.