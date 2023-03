El Tenea CB Esparreguera va caure, a casa, per un ajustat 53-55 contra el CB Tarragona. La derrota deixa als del Baix Llobregat nord sense poder aprofitar la també desfeta que havia patit l'Igualada el dia abans, i encara opta a ocupar una plaça de descens directe.

El partit va començar amb un Esparreguera molt rocós en defensa, mostrant una elevada intensitat i travant el partit. Un fet que no permetia que els tarragonins se sentissin còmodes sobre el parquet. La tònica es va mantenir al segon període, encara que els visitants van perdonar en situacions de tirs alliberats. Tot i l'anterior, els locals no cedien en defensa, però tenien moltes dificultats per a anotar amb regularitat. No gaudien d'un gran encert, i patien per aconseguir cistelles interiors davant l'avantatge en envergadura dels tarragonins.

A la represa, els visitants continuaven castigant amb accions de talent la defensa esparreguerina, tot i que els locals mantenien les seves opcions a endur-se el partit des de la línia dels 4,60. Un quart període en què els locals van portar el partit al fang, va acabar d'ajustar el marcador, però errar un triple alliberat a l'últim atac del partit, no va permetre als locals sumar el triomf.