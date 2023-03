Nou empat, el cinquè consecutiu, del Centre d'Esports Manresa a la Segona Divisió RFEF. Els blanc-i-vermells han superat en prestacions futbolístiques l'històric Hèrcules CF i han sotmès el conjunt alacantí a la represa. Així doncs, els manresans han estat ben a prop d'aconseguir l'anhelada desena victòria de l'exercici, però els ha faltat donar l'estocada definitiva al seu oponent en forma de gol.

El tècnic Ferran Costa ha optat per presentar un equip inicial amb els jugadors adients per pressionar els blanc-i-blaus des de la seva parcel·la defensiva i per impossibilitar que generessin accions de perill. Una incursió com a extrem per la banda esquerra de Toni Larrosa ha permès el badaloní habilitar Noah per engaltar una perillosa rematada creuada per sobre el travesser des del vèrtex superior dret de l'àrea de gol alacantina (min 2) i Joel Priego ha culminat una cavalcada amb un xut des de la mateixa posició que el porter visitant Carlos Abad ha refusat amb moltes dificultats (min 7). La pilota s'ha dirigit al segon pal i Noah ha rematat de cap per sobre el travesser a mig metre de la línia de gol. La proximitat amb la porteria li ha impedit donar a l'esfèrica la direcció desitjada. El davanter de l'Hèrcules CF Jean Paul Pierre ha replicat amb un enverinat xut que ha sortit ben a prop de la creueta superior dreta de la porteria defensada per Òscar Pulido (min 3). Superat l'equador d'aquest primer període, el central manresà del conjunt alacantí Roger Riera ha tallat una mortífera assistència de Toni Larrosa envers Noah (min 27) i, tot seguit, el màxim golejador dels blanc-i-blaus ha engaltat una canonada d'idèntiques característiques i direcció que l'armada per Jean Paul Pierre (min 29).

A la represa, una incursió com a extrem esquerre del destre Alvarito li ha permès habilitar el davanter del filial alacantí Salah per rematar fora, des del primer pal, a boca de canó (min 49). Ha estat la millor ocasió dels visitants. Després d'aquesta acció aïllada, el CE Manresa ha assumit la iniciativa ofensiva i la possessió de la pilota. L'entrada al terreny de joc de Pau Darbra i Marc Martínez ha consolidat i accentuat el domini dels blanc-i-vermells i una nova conducció indeturable de Joel Priego ha habilitat l'interior per assistir Jaume Pascual. Carlos Abad ha aconseguit desviar l'enverinada rematada amb rosca de l'extrem de Ses Salines i l'esfèrica s'ha perdut arran de la base del pal esquerre de la porteria alacantina (min 83). Abans de conèixer els resultats dels cinc partits de la 27a jornada que es juguen aquesta tarda, el CE Manresa manté la sisena posició a la taula classificatòria (38 punts).

