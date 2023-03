L'Igualada i el San Mauro han empatat (0-0) en el duel anoienc de Primera Catalana, un resultat que, a més de fer que els montbuiencs hagin guanyat el balanç de l'enfrontament entre tots dos, després del 2-1 de la primera volta, els deixa en bones condicions per afrontar l'assalt a la classificació per a la propera Superlliga Catalana. De fet, els mauristes són ara sisens, a un punt de la cinquena posició. Els classificats entre els llocs 2 i 5 hi accedeixen i també els dos millors sisens dels tres grups. L'Igualada, per la seva banda, queda a vuit punts i amb pocs alicients fins a final de temporada.

En el partit d'aquest diumenge, segurament l'Igualada ha dut més la iniciativa, per la seva condició de local, i ha tingut algunes arribades interessants, com en una falta llançada per Olmo al minut 7 o en una rematada de Bilal, al 27. Martí Just també ha avisat per als visitants en un tir franc. A la represa, el defensa Javi García ha salvat un gol igualadí a l'inici i, cap al final, Navarro ha pogut decantar la balança pels visitants, però no ha estat efectiu. Tot, en un bon ambient entre les dues aficions. CF IGUALADA: Agus, Arnau Cuadras, Solernou, Oliver, Ramírez (García min 46), Calvo (Thommy min 80), Bilal (Sardor min 85), Franc Samaniego (Etido min 89), Olmo, Gerard Cuadras i Altimira SAN MAURO: Carrillo, García, Aribau (Baraldés min 89), Lobo, González (Adarve min 80), Navarro (Palet min 89), Martínez, Nántez, Benito, Rivero i Martí Just (Compte min 52) ÀRBITRE: Daniel Garcia (Baix Llobregat). Targetes al local Ramírez i als visitants González, Martí Just i Navarro