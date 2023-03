El Joanenc va golejar amb contundència al Puig-reig (5-0) en la jornada inaugural de la segona fase de Segona Catalana i es va venjar, així, de la derrota de fa quinze dies al mateix camp. Els de Sant Joan són quarts pel coeficient respecte als equips de l'altre subgrup, mentre que els del Berguedà són els cuers del grup d'ascens.

Els locals van sortir amb molta empenta i, al minut tres de partit, una falta directa executada magistralment per Alfred va avançar als de Marc Viladrich. Aquests van seguir mantenint el domini del joc davant d'un Puig-reig que lluitava, però una acció individual del mateix Alfred va col·locar el segon gol al marcador. A la mitja hora de joc, el col·legiat va expulsar al porter puig-regenc Figueras per una falta en un u contra u, i deu minuts després, el local Djitte rebia la segona amonestació.

Al segon temps, el partit es va obrir, resultat de les expulsions, i el Joanenc ho va aprofitar per tenir més ocasions de perill. Una d'aquestes, un contraatac conduït per Marc Sala, va permetre a Marsiñach fer el tercer. El Puig-reig buscava apropar-se al marcador, però el Joanenc va neutralitzar les ocasions i, en dos contraatacs, Daniel Galván va fer el seu doblet i va posar el cinc a zero definitiu.