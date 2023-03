La Kings League s'enfronta al seu moment més important fins avui, la Final Four. Una fase a la qual només han arribat els millors equips de la competició per a disputar diversos partits i una final. El guanyador rebrà un trofeu molt especial i medalles d'or, encara que els semifinalistes també tindran un merescut reconeixement. Quin dia i a quina hora tindrà lloc la Final Four de la Kings League 2023?

La Final Four de la Kings League 2023 se celebrarà diumenge 26 de març de 2023 a l'Spotify Camp Nou davant 90.000 espectadors, convertint-se en un esdeveniment massiu a l'altura de la lliga.

Equips finalistes

Saiyans FC (TheGrefg)

Los Troncos FC (Perxitaa)

El Barrio (Adri Contreras)

Aniquiladores (JuanSGuarnizo)

Saiyans, Troncos, Aniquiladores i El Barrio van ser els quatre equips vencedors dels quarts de final de la Kings League disputats el divendres. Saiyans de TheGrefg va vèncer per 3-2 a Kunisports de Kun Agüero, Los Troncos de Perxitaa van eliminar a xBuyer Team de xBuyer per 4-2. Per la seva banda, Aniquiladores va eliminar als Porcinos FC d'Ibai Llanos als penals (2-2 | 0-3 als penals) i El Barrio d'Adri Contreras es va carregar al líder de la fase regular, Ultimate Móstoles de DjMariio per 0-3.

Quan es juga la gran final al Camp Nou

Està previst que els jugadors dels quatre equips classificats arribaran al Camp Nou amb autobús i escortats per la policia a les 14.15 hores. Un quart d'hora després de la seva arribada, s'obriran les portes de l'estadi per a tots els assistents del gran esdeveniment. A partir de les 16.00 hores començarà l'esdeveniment com a tal i començarà el 'streaming'.

No obstant això, la primera semifinal del gran esdeveniment no començarà fins a les 17.30 hores de la tarda, i enfrontarà a Aniquiladores i Troncos FC; i la segona es disputarà a les 19.00 hores entre El Barrio i Saiyans FC. Els guanyadors de totes dues semifinals s'enfrontaran en la gran final a les 21.00 hores, d'on sortirà el primer campió de la Kings League.

La jornada de la Final Four es podrà veure en directe a través de la plataforma Twitch. Tant el canal oficial de la Kings League com els canals dels presidents classificats oferiran l'esdeveniment en directe. No obstant això, TV3 oferirà també la retransmissió de la final en diferit (23.00 hores).