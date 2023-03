El Monbus CB Igualada va sumar una nova derrota, en aquesta ocasió a la pista del CB Valls per 77-54 que els deixa amb poques opcions per a sortir del descens directe. Els anoiencs van mostrar una bona actitud sobre el parquet, però l'elevat nombre de baixes no els va permetre gaudir d'una segona unitat de garanties.

El partit va iniciar amb un Igualada passiu al qual li mancava una atenció competitiva important. Els de la capital de l'Anoia no van reaccionar a temps, i amb tan sols cinc minuts de partit disputats, els vallencs ja gaudien d'un còmode avantatge de 12 punts. Els visitants van reaccionar tímidament als darrers minuts, i van retallar l'avantatge fins als 10 punts (20-10). Al segon quart, els igualadins van apretar des de l'inici, i es van aconseguir posar a 7 punts dels locals. Aleshores però, els visitants van haver de fer front a l'encert exterior vallenc, que va tornar a posar distància a l'electrònic, encara que el partit continuava obert (36-28). A la represa, l'Igualada va sortir a mossegar, i aquesta entrega va propiciar que l'avantatge es tornés a reduir fins als 5 punts. Tot i la bona dinàmica, quan Òscar Navarro es va veure obligat a fer rotacions, el nivell de joc va baixar en excés, i una segona unitat formada per jugadors amb un nivell inferior, van passar factura a l'Igualada, que va veure com el Valls es posava a 15 punts al final del període i trencava el partit. Un darrer període sense opcions a res, va motivar que els igualadins reservessin els seus jugadors sans més importants amb el cap pensant en el partit de la setmana vinent, a casa, davant de l'Es Castell. La derrota deixa a l'Igualada 12è a la classificació empatat amb l'Esparreguera, però amb l'average perdut. Una situació que els de l'Anoia tenen com a objectiu prioritari revertir, per així assegurar-se sortir de les places de descens directe. Per a assolir-ho, els de Navarro han d'esperar a que els esparreguerins ensopeguin i guanyar el que els resta de lliga. CB VALLS OPTIQUES TEIXIDÓ: Fabregas 7, Llagostera 3, Toledo 16, Besora 9, Loras 8 –cinc inicial– Andreu, Timoner 12, Mateu, Trouve 11, Liukko 11. MONBUS - CB IGUALADA SMA: Bernadí 10, Benito 7, Fons 15, Balta 4, Tejero 12 –cinc inicial– Enrich 1, Burges, Sala 2, Dagà 3, Balsells, Farres, Germa. ÀRBITRES: Verdejo i Martin. PARCIALS: 20-10, 36-28 (descans), 55-40, 77-54