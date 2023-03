L'Igualada Rigat no s'ha pogut refer amb rapidesa de l'eliminació europea de dissabte a Braga i ha caigut per 5-1 a la veïna la Corunya contra un Deportivo Liceo que ha tret partit dels seus millors moments. Tot i que els gallecs només havien anotat un gol en els primers 23 minuts, dues anotacions al final del primer període i un altre a l'inici del segon han deixat sense arguments l'equip de Cesc Fernández.

Francisco Torres ha avançat els gallecs després de rematar a boca de gol una assistència de Ciocale. Just abans del descans, Àlex Rodríguez ha anotat el segon en una contra i Pol Manrubia ha fet el mateix ja a l'últim minut. En el segon minut de la represa, Bruno di Benedetto ha desviat un tret llunyà de Carballeira per despistar Guillem Torrents. Jaume Arnau, que ha entrat com a porter suplent, ha aturat una falta directa d'Àlex Rodríguez i Martí Serra ha fet el mateix amb una de Gerard Riba abans que Nil Cervera reduís la distància en aprofitar un robatori de Bernat Yeste. El Liceo, pero, ha completat el repòquer amb una falta directa transformada per Pol Manrubia.