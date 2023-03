El Llevant ha atrapat el Real Madrid en la segona plaça després de golejar la Reial Societat per 4-1 l’endemà que les blanques queiessin per 1-0 amb el Barça. L’equip de les bagenques Paula Fernández i Núria Mendoza, avui absent, té a prop la classificació per a la propera Lliga de Campions, ja que ostenta un marge de 10 punts respecte l’Atlètic de Madrid, però ara l’objectiu ja és el segon lloc, que permet evitar una de les dues prèvies estiuenques de la competició continental.

Alba Redondo recupera la condició de màxima golejadora en solitari després de fer un hat trick davant una Reial Societat que ha resistit durant la primera part. Mayra Ramírez, anotant el 2-0 de penal, ha contribuït a una victòria que deixa molt emocionant la lluita per la segona plaça. A falta del Madrid-Llevant de la penúltima jornada, i amb el 2-2 de la primera volta, aquesta posició és a dia d’avui per a l’equip de Toril per un marge de tres gols en l’average general. El Barça ja ha activat el compte enrere per cantar el títol després d’un pols amb el Madrid que no va poder resoldre fins que Athenea va cometre penal sobre Salma, en el 77, i Rolfo va transformar l’1-0. El dia que, a més, el Johan Cruyff va registrar el seu rècord d’assistència amb 5.569 espectadors. El Levante Las Planas de Júlia Mora i Laura Martínez va treure un punt davant el Madrid CFF en un partit amb moltes alternatives. La sorprenent victòria de l’Alhama a València deixa Betis i Alabès en zones de descens, però fins a set equips encara lluiten per la permanència. RESULTATS - JORNADA 23 Ath. Bilbao-Sevilla..........................1-1 Granadilla-Sp. Huelva....................2-0 Betis-Vila-reaL................................1-1 FC Barcelona-Reial Madrid............1-0 Levante Las Planas-Madrid CFF....2-2 Alabès-At. MadriD...........................1-2 València-Alhama.............................1-3 Llevant-Reial Societat.....................4-1

CLASSIFICACIÓ FC Barcelona........................69 Reial Madrid.........................56 Llevant..................................56 At. Madrid.............................46 Madrid CFF...........................40 València................................33 Sevilla....................................31 Reial Societat........................30 Granadilla..............................30 Ath. Bilbao.............................21 Levante Las Planas..............20 Vila-real.................................20 Alhama..................................17 Sp. Huelva.............................17 Betis.......................................17 Alabès....................................15

PROPERA JORNADA (31 març-2 abril) Reial Madrid-Levante Las Planas, divendres a les 21 h Madrid CFF-Llevant, dissabte a les 12 h Vila-real-Granadilla, dissabte a les 12 h Sevilla-Alabès, dissabte a les 16 h At. Madrid-València, dissabte a les 18.15 h Sp. Huelva-Betis, diumenge a les 12 h Reial Societat-Ath. Bilbao, diumenge a les 12 h Alhama-FC Barcelona, diumenge a les 18 h