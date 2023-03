El Nou Bàsquet Olesa va perdre contra el CB Alpicat per 65-69 a casa. A més, els del Baix Llobregat nord van cedir el lideratge als lleidatans, que gairebé s'asseguren la primera posició del grup 3 de Copa Catalunya Masculina.

Els olesans van sortir al partit amb la seriositat que demanava l'important enfrontament. De fet, els locals van dominar en el marcador durant la majoria dels minuts del primer període, però un petit parcial lleidatà, va propiciar que els visitants marxessin per sobre (20-23). Al segon període, els visitants van tornar a trepitjar l'accelerador i no van permetre que els locals anotessin durant 4 minuts, fet que van aprofitar per marxar d'11 punts. Un temps mort olseà va donar tranquil·litat als locals, que van respondre amb un 9-0 que va tornar a traslladar la igualtat a l'electrònic (33-35).

A la represa, l'Olesa va demostrar un bon nivell de joc, fins a posar-se 1 punt per davant, però la ràpida reacció lleidatana va tornar els va tornar a donar un petit marge de 6 punts al final del tercer període (44-50). El darrer quart va tornar a veure com els visitants aconseguien mantenir els olesans a ratlla, i podien anotar amb facilitat. Una circumstància que els va permetre un avantatge de 15 punts que ja va ser insalvable. Tot i això, els locals ho van provar fins al final, i amb menys d'un minut al rellotge, van tenir el llançament per empatar, però el van errar.

La desfeta deixa al CB Alpicat com a líder destacat d'aquest grup de Copa Catalana amb 18 victòries. Pel que fa a l'Olesa, es consoliden com a segons, i es queden sense poder completar una volta sense conèixer la derrota. Els del Baix Llobregat nord afronten la parada de Setmana Santa amb l'objectiu de recarregar piles per continuar sumant triomfs.