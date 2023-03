El CB Navàs Viscola va caure per 87-84 a la pista de l'Olivar. Els bagencs no van saber mantenir el pla de partit inicial, i van veure com els aragonesos gaudien d'uns grans percentatges en el llançament exterior.

L'inici del partit va ser favorable als visitants, que van encetar l'enfrontament amb un 0-6 favorable que traslladava el domini del parquet a l'electrònic. Tot i això, un temps mort aragonès i un augment en l'encert exterior, va canviar el ritme del partit i els va donar el control. Un segon període amb una bona defensa navassenca, però un elevat nivell de desencert, va fer que el desavantatge augmentés fins als 15 punts (45-30). Un bon darrer període els va fer tornar a entrar al matx, però el triple d'Eduado Ibañez que havia d'empatar el partit, no va entrar. ANAGÁN - EL OLIVAR: Rodriguez 7, Urdianin 11, Aso 16, Stosic 15, Flores 6 –cinc inicial– Langarita 15, Vidarte 9, Campo 5, Alias 3, Monreal. CB NAVÀS VISCOLA: Albà 23, Sims 22, Juncadella 4, Ibañez 18, Santos 10 –cinc inicial– Saló, Batllo 2, Montagut 3, Marti 2. ÀRBITRES: Mateo i Sanmartin. PARCIALS: 29-21, 45-30 (descans), 71-55, 87-84