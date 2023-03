Punt final a la fase regular de la Lliga Catalana de 1a Divisió masculina amb l'objectiu de la imbatibilitat assolit. El CN Manresa va guanyar el Creu Groga amb claredat en un partit pendent de la primera jornada i va rubricar les 14 victòries en 14 jornades. Ara toca la fase d'ascens de la qual en breu se n'han de conèixer els rivals i el calendari.

CLASSIFICACIÓ FINAL CN Manresa....................28 CN Olot............................20 AE Santa Eulàlia.............18 CN Caldes.......................16 CW Sant Adrià................10 Geieg...............................10 Creu Groga......................5 CN Banyoles...................3

Després d’un primer quart competit, on els manresans sempre van portar la davantera en el marcador, per a finalitzar 3-2, amb gols de Noguera, Estany i Pelegrín, i on fins i tot van desaprofitar una pena màxima, el segon període va ser un autèntic festival de gols. L'electrònic es va moure nou vegades, cinc a favor dels de casa i quatre pels de calella. Malgrat els gols a l'inci de Mayol i Noguera, els visitants van empatar 5-5, Puerta va posar de nou amb avantatge els de Torilo, i els visitants van tornar a igualar. Un intercanvi de gols que dos dels joves de la casa, Rey i Serra, van trencar per arribar a la meitat del partit amb avantatge.

Després del canvi de camp, va arribar el període decisiu, doncs el CN Manresa va fer un parcial de 6-1 (gols de Rey, Noguera, Estany (2), Mayol i Masplà) que va posar el marcador en un 11-5 defintiu. Amb la feina feta, els darrers vuit minuts van ser un nou intercanvi golejador, que també va ser favorable als amfitrions, 5-4, amb anotacions de Leon (2g), Trias, Noguera i Serra.