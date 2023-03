El pilot de Piera Toni Bou (Repsol Honda) va conquerir la victòria a l'X-Trial de Pamplona, tercera cita del Mundial sota sostre, encapçalant un podi al que també hi van pujar el seu company d'equip Gabriel Marcelli i Jaime Busto. D'aquesta manera, Bou retorna al triomf, ja que després de guanyar en l'estrena de la competició al Palau Sant Jordi de Barcelona, va cedir davant Busto a Àustria.

En la primera ronda, Bou es va classificar segon amb només tres punts de penalització. Malgrat que va cometre fins i tot menys errades en la segona volta, l'anoienc v entrar a la final essent tercer. Bou va saber mantenir la calma en el moment més decisiu de la prova i es va endur el triomf amb només tres punts de sanció.

"Ha estat complicat mentalment, estava tot molt ajustat", va declarar Bou després de guanyar a la Navarra Arena. "En la final ha sortit la meva millor versió i estic molt content, els rivals han apretat, és una victòria de molt valor". El pierenc va afegir que "en la final calia començar molt fort, apretant des de l'inici, i això és el que hem intentat, hem estat agressius i ens ha sortit molt bé". Bou va dir també que "estic molt content de córrer en una nova ciutat que ha estat plena d'un públic molt entregat, content de sumar en el meu palmarès un nou lloc amb una victòria".

Per la seva part, Marcellil va continuar demostrant la seva progressió. En la primera volta es va situar tercer, sumant un sol punt més que Bou. No obstant això, una segona roda perfecte -sense cap errada- li va donar el pas a la final, on va anar de menys a més. Marcelli va acumular punts de penalització en les primeres zones, però va anar llimant el desavantatge amb una bona actuació a les últimes.

Ara, Toni Bou augmenta el seu liderat de la general, amb 58 punts, 16 més que Busto.