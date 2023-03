La visita a l’estadi del Congost de l’equip amb la trajectòria històrica més reeixida dels noranta que militen a la Segona Divisió RFEF, la quarta categoria estatal, va generar expectació i va propiciar l’entrada d’aficionats més nombrosa de l’exercici en un partit de lliga. No endebades, 937 espectadors es van aplegar a les grades de l’estadi per donar suport al conjunt blanc-i-vermell. Mitja dotzena d’aficionats de l’Hèrcules CF, abillats amb bufandes blanc-i-blaves, van posar un insòlit contrast a la policromia monocolor que formaven els seguidors del Centre d’Esports Manresa.

Una quarantena d’usuaris del projecte Mosaic, un recurs d’orientació social per a persones amb problemes de salut mental i per a les seves famílies, així com de la Llar Sant Joan de Déu, van poder gaudir, gratuïtament, de la primera visita a l’estadi del Congost per enfrontar-se al CE Manresa en partit de competició oficial del cinquè equip que ha militat a Primera Divisió. Aquesta és la 38a temporada que el primer equip del degà del futbol manresà juga a l’estadi. Fins aquest curs esportiu, només tres conjunts amb passat a la màxima categoria del futbol estatal (CE Europa, CE Sabadell i Club Gimnàstic de Tarragona) hi havien competit. Aquest exercici, els històrics Pontevedra CF i l’Hèrcules CF han ampliat la relació a cinc equips.

Un dels atractius del duel va ser veure jugar en directe el central manresà Roger Riera, de 28 anys. «Em sento manresà. Vaig néixer al Masnou, però els pares es van traslladar a viure a la capital del Bages quan tenia un any, aproximadament. Per tant, els meus primers records d’infantesa són de Manresa i em considero un manresà de soca-rel», va explicitar el jugador format a cavall del Club Gimnàstic de Manresa i del FC Barcelona. L’exjugador dels filials del Nottingham Forest FC, RC Celta, Vila-real CF i FC Barcelona B, a més del NAC Breda i FC Andorra, va detallar que, «l’estiu passat, el conjunt del Principat em va comunicar que volia prescindir dels meus serveis. Va sorgir la possibilitat de fitxar per l’Hèrcules CF, un gegant del futbol espanyol, i m’ho vaig prendre com un repte». Roger Riera va revelar que només havia jugat a l’estadi del Congost «quan era aleví, amb el Barça, en el prestigiós torneig que s’organitzava a la capital del Bages» i va voler «donar l’enhorabona als directius del CE Manresa per com estan fent les coses». «S’està aconseguint que el futbol guanyi pes en una ciutat de bàsquet», va reblar. Nombrosos familiars i amics del central, entre els quals el seus avis i l’ala del Baxi Manresa Guillem Jou, la parella de la seva germana Berta, van assistir al partit. Malauradament, no hi va poder compartir el dinar posterior. «Demà, dilluns, tenim programat l’entrenament a les 10 hores. Per tant, dinarem al bus. Degustarem un menú de carmanyola».

La retransmissió per streaming de la confrontació a través de la plataforma de pagament Web Directo la van adquirir i seguir 208 usuaris, una xifra rècord. La locució va anar a càrrec del periodista manresà Sergio Vázquez i l’avianès Pol Minoves en va fer la producció. Els comentaris tècnics van ser responsabilitat de Joan Sáez. A més d’aquests tres professionals dels mitjans de comunicació i del comnunity manager del CE Manresa, David Caballero, una dotzena de periodistes més, molts dels quals alacantins, van assistir al matx per informar del seu desenvolupament. El duel va ser retransmès en directe per COPE Alacant i en l’informatiu del migdia de la televisió pública valenciana À punt se’n va oferir un acurat resum. La superioritat que va exhibir el CE Manresa en moltes fases de la confrontació va evidenciar que la modesta plantilla d’una entitat amb un pressupost de 510.000 euros pot competir amb els futbolistes professionals d’un club que, aquest exercici, ha invertit 4,08 milions d’euros per intentar pujar a la Primera Divisió RFEF. Potser per això, la complicitat entre els jugadors i la seva afició és exemplar i, partit rere partit, sigui quin sigui el resultat, uns i altres celebren sentir els colors vermell i blanc.