L'atzar ha volgut que Baxi Manresa i Lenovo Tenerife s'hagin de veure les cares almenys tres cops en poques jornades -quatre si l'eliminatòria dels quarts de final de la Champions exhaureix la sèrie- i la primera d'aquestes cites té lloc avui per posar la classificació de la Lliga Endesa al dia. Previst per a la jornada 20, fa un mes i mig, el matx es va ajornar perquè els illencs estaven disputant la Copa Intercontinental com a campions de la Champions que li van prendre, precisament, als bagencs en la final del curs passat. Pedro Martínez té tots els seus efectius a punt per a un duel que, admet el tècnic, es presenta desigual entre un rival de la zona alta i un de la baixa.

LENOVO TENERIFE-BAXI MANRESA Partit pendent de la jornada 20 Lenovo Tenerife: Fitipaldo, Fernández, Cook, Dornekaamp i Shermadini -cinc inicial-, Huertas, Salin, Sastre, Rodríguez, Bolmaro, Abromaitis, Guerra i Diagne. Baxi Manresa: Pérez, Harding, Jou, Robinson i Geben -cinc inicial-, Garcia, Ferrari, Badiou, Waczynski, Sagnia, Steinbergs, Vaulet i Olumuyiwa. Àrbitres: Miguel Ángel Pérez, Esperanza Mendoza i Roberto Lucas. Pavelló: Santiago Martín. 5.100 espectadors. Hora: 21 h, Movistar+ Deportes 2

"Hem d'intentar competir en una pista molt difícil on només hi ha guanyat el Madrid", ha indicat Martínez en la prèvia d'un matx que li arriba al Baxi en un dels moments més àlgids de la temporada després de guanyar dos partits seguits, un contra el Betis al Nou Congost i l'altre a la pista del Girona. "Evidentment és millor guanyar que perdre, però ara anem a la pista d'un finalista de la Copa, quart a la Lliga i un dels millors equips del campionat", ha afegit l'entrenador: "d'entrada, la diferència sembla gran".

Seguint amb la valoració del rival, entrenat per Txus Vidorreta, Martínez ha explicat que "el Lenovo està molt consolidat entre els quatre primers, tenen una identitat i un tipus de bàsquet amb el qual s'hi troben molt a gust". Per oposar-se a aquest potencial, el tècnic creu que la clau és "intentar fer el nostre joc, que és més dinàmic que el seu, i és on ens trobem més a gust, però no està clar que ens deixin".

LENOVO: 4t a la Lliga Endesa, amb 17 victòries i 6 derrotes. BAXI: 16è a la Lliga Endesa, amb 6 victòries i 17 derrotes.

El propietari de la banqueta manresana ha destacat especialment el joc i la incidència de Marcelinho Huertas, "el millor base de la lliga". Segons Martínez, el brasiler "llegeix molt bé les debilitats de les defenses, sempre troba el forat, ja sigui anotant ell o fent la passada, és un jugador fantàstic, que el gaudeixes com a rival tot i que te la pot 'liar'". Per Martínez, el Lenovo és un equip que a casa "se sent còmode", té "molts jugadors diferencials", "juga de memòria, amb una identitat pròpia, es passen bé la pilota i tiren bé de 3". El Tenerife, per concloure, "porta uns quants anys entre els quatre primers".

Huertas té enguany una mitjana de 10.3 punts i 5.3 assistències per partit. És, com ha declarat Martínez, una peça fonamental del Lenovo. El mateix es pot dir del pivot georgià Giorgi Shermadini, amb 13.8 punts i 5.1 rebots per partit. Jaime Fernández, Doornekamp, Salin i l'argentí Bolmaro, acabat d'arribar de la NBA, són altres noms propis d'un equip que torna a aspirar a tot, inclosa la Champions. I és en aquesta competició on els tinerfenys es retrobaran de nou amb el Baxi en un play-off de quarts de final que començarà dimecres vinent.

El Baxi sortirà a competir amb la tranquil·litat d'haver deixat enrere la zona de descens, encara que l'amenaça continuï ben viva perquè només el separa una victòria del Betis, penúltim classificat. Oimès, tenint en compte que Granada i Girona s'han situat amb dos triomfs de marge per sobre dels manresans.