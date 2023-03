El FC Pirineus Starc Hotel de la Seu d'urgell va aconseguir una meritòria victòria, la tretzena de l'exercici, al terreny de joc d'un competitiu Club Esportiu Navàs (0 a 1). El conjunt de la capital de l'Alt Urgell va haver de mostrar tenacitat i determinació per imposar-se a les groc-i-negres. Les navassenques van oferir unes immillorables prestacions en defensa i van executar a la perfecció l'entramat defensiu ideat pel tècnic Iván Álvarez per contenir els embats ofensius del conjunt més golejador del grup 2n de la Segona Divisió Femenina, almenys fins diumenge.

Les amfitriones es van parapetar a la seva parcel·la defensiva i van neutralitzar totes les envestides ofensives de les visitants durant el primer període. La defensa del CE Navàs va impedir al FC Pirineus Starc Hotel generar cap ocasió de gol. El marcatge sobre la màxima golejadora del grup, la carrilera esquerrana urgellenca Queralt Llompart, autora de 26 gols, va ser impecable i les centrals groc-i-negres van conjurar totes les centrades a l'area de l'oponent. Així doncs, ambdues formacions van retirar-se als vestidors amb el marcador reflectint l'empat inicial sense gols.

El conjunt urgellenc va prémer l'accelerador ofensiu a la represa i va intensificar el seu domini territorial. El FC Pirineus Starc Hotel va intentar generar una allau ofensiva i, per aconseguir-ho, va córrer el risc de deixar espais rere la seva línia defensiva. Aquesta circumstància va afavorir una perillosa incursió com a interior dreta de la navassenca Judith Aguayo. La davantera groc-i-negra va encarar en solitari Luna Marcet, però la portera urgellenca va neutralitzar la seva rematada a boca de canó. Abans de materialitzar l'únic gol de la confrontació, les jugadores entrenades per Jordi Pujol van malbaratar una oportunitat immillorable. Una indecisió de la portera local Júlia Font a l'hora de sortir i refusar una pilota aèrea va facilitar un perillós xut des de la frontal de l'àrea de penal d'una davantera urgellenca que va anar fora per ben poc. Anna Hernández va determinar el guanyador de la confrontació en aprofitar un servei de falta directa des de l'esmentada frontal per marcar l'únic gol del partit (min 71). L'execució del servei va ser magistral. Malgrat l'adversitat, el CE Navàs no es va destarotar i va poder reequilibrar el marcador cinc minuts abans de la conclusió del matx. Una centrada llunyana de Marina Saladich es va enverinar i Luna Marcet va refusar-la amb dificultats. La pilota va quedar morta a l'àrea de gol urgellenca i Eva Espelt va aconseguir rematar-la, però una central del FC Pirineus Starc Hotel va impedir que l'esfèrica travessés la línia de gol de la seva porteria.

Els dos rivals de la formació urgellenca en la lluita per aconseguir el títol de lliga i l'anhelat ascens de categoria també van sotmetre els seus oponents en aquesta 21a jornada de la competició. El líder UD Can Trias va guanyar al terreny de joc del CE Moià (0 a 2). Els gols de Rocío Mínguez (min 35) i Marta Campmany (min 54) van convertir en infructuosa la perseverança de les moianeses. Per la seva banda, el Jàbac i Terrassa va golejar el FC Montmajor (5 a 1). La formació berguedana va competir a Terrassa fins el tram final de l'enfrontament. Anna Vilaredes (min 14) va minimitzar l'avantatge inicial adquirit per les egarenques gràcies als gols transformats per Daniela Saelin (min 3) i Sònia Coca (min 9). Daniela Saelin va fer pujar el 3 a 1 a l'electrònic abans del descans (min 34). Aquest resultat no es va modificar fins que Clara Planas (min 73) i Raquel Aran, en pròpia porteria (min 75), van establir el marcador definitiu.

Així doncs, la UD Can Trias manté el lideratge amb 46 punts, La segona posició correspon al Jàbac i Terrassa (44) i la tercera al FC Pirineus Starc Hotel (41). El conjunt de la capital de l'Alt Urgell ha jugat un partit menys que els seus oponents. Dijous, a partir de les 21-15 hores, les urgellenques rebran el cuer CD Badia en partit endarrerit corresponent a la 20a jornada.

El partit que va enfrontar el FC Pirinaica i el CBF Montcada al Municipal Mion-Puigberenguer es va suspendre al minut 73 quan el marcador reflectia un clar avantatge de les manresanes (2 a 0). Les jugadores del conjunt del Vallès Occidental van reclamar penal per unes hipotètiques mans a l'àrea de les amfitriones que l'àrbitre no va concedir i la tensió que es va generar va derivar en una picabaralla que el col·legiat va decidir apaivagar amb la suspensió del partit. Fins aleshores, la gran protagonista del duel havia estat la portera vermella Sheila Artigas, autora dels dos gols del FC Pirinaica. La portera manresana va ratificar la seva destresa i qualitat tècnica. Primer, va materialitzar un servei de falta indirecta (min 38) i, a la represa, va aprofitar una falta directa per afusellar la portera Judith Utrera amb una gardela marca de la casa (min 60). Aquest exercici, Sheila Artigas ja ha marcat cinc gols a la lliga. Per últim, assenyalar que la UE Calaf va sotmetre el CF Capellades (3 a 0). Gemma Prat (min 33), Jana Ribera (min 44) i Alba Planell (min 59) van possibilitar la victòria del conjunt de l'Alta Segarra.

El CF Castellterçol signa el quinzè triomf i opta a assolir el subcampionat

Pel que fa al grup 6è, el CF Castellterçol va golejar el CF Bonmatí (0 a 8) al Municipal de Sant Julià de Llor i Bonmatí. La mig centre castellterçolenca Aina Pratdesaba va minimitzar el protagonisme ofensiu del trident configurat per Jana Nuevo, Júlia Catot i Nora Rosales i va marcar un hat-trick (minuts 40, 54 i 72). Nora Rosales va obrir el marcador (min 32) i Júlia Catot el va tancar (min 80). Jana Nuevo va fer un doblet (minuts 44 i 60) i Maria Fargas va contribuir a la golejada amb una anotació (min 63). La victòria del conjunt del Moianès va coincidir amb la derrota de la UE l'Estartit, el segon classificat, contra el quart, el Gerunda FC (1 a 2). La formació del Baix Empordà manté la segona posició a la taula classificatòria (46 punts), seguida del CF Castellterçol (45), però les del Moianès han jugat un partit menys i presenten la seva candidatura al subcampionat de lliga.

Transcendent victòria del Club Gimnàstic de Manresa en el duel contra el CF Solsona

El decisiu partit de rivalitat intercomarcal que van protagonitzar el Club Gimnàstic de Manresa i el CF Solsona en la 24a jornada del grup 2n de la Primera Divisió Catalana Femenina va registrar un mínim però fonamental triomf de les manresanes en la lluita per eludir el descens de categoria (2 a 1). Queralt Fíguls va avançar la formació solsonina a l'electrònic a l'equador del primer període (min 25) i va fer creure a les jugadores d'Alexandre Estany que era possible posar el punt final a una ratxa de sis derrotes consecutives. Les amfitriones van reaccionar a la represa i van remuntar gràcies als gols materialitzats per Zoé Torras (min 50) i Pilar Puig (min 58).

La victòria permet al Club Gimnàstic de Manresa intercanviar la seva posició a la taula classificatòria amb el conjunt de la capital del Solsonès. Les manresanes pugen fins al setzè lloc (20 punts) i les solsonines davallen fins al dissetè (19). Ambdues formacions es mantenen a la zona de descens. El primer equip que eludiria la pèrdua de la categoria és la Fundació Terrassa FC B (22 punts).

Després de nou jornades sense perdre (cinc victòries i quatre empats), el Club Esportiu Berga va cedir una lògica derrota al feu del CF Torelló, el segon classificat (4 a 1). El vint-i-setè gol a la lliga d'Ona Rodríguez (min 32) va possibilitar que les blanc-i-vermelles es retiressin als vestidors amb avantatge (0 a 1). A la represa, Laura Mascaró va reequilibrar el marcador (min 56) i un doblet d'Ariadna Llivina (minuts 59 i 80) i una anotació d'Andrea Ponce (min 60) van segellar la remuntada osonenca.

Una golejada tanca la ratxa de tres triomfs consecutius del CF Martorell al grup 1r

El barceloní Women's Soccer School va tallar de soca-rel la trajectòria ascendent del CF Martorell i va golejar el conjunt del Baix Llobregat al Municipal Torrent de Llops (0 a 8). Tampoc va ser capaç de puntuar el Club Esportiu Òdena en aquesta 24a jornada. El conjunt anoienc va cedir amb contundència al Municipal de la Sort contra el primer classificat, el filial del Levante Las Planas FC de Sant Joan Despí (1 a 4). El CE Òdena manté la quinzena posició a la classificació, però ara amb els mateixos punts (17) que el setzè, el CF Verdú-Vall del Corb. El conjunt llleidatà va vèncer el FC Sant Quirze (2 a 1). El CF Martorell davalla fins a la dissetena posició (16 punts).