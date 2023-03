Álvaro Giráldez i Áitor Gómez, del club manresà Egiba, participen aquest dimecres en la primera jornada del Campionat del Món júnior de gimnàstica artística, a la localitat turca d'Antalya. Juntament amb el valencià Marco Antonio Bencomo, els dos gimnastes entrenats per Lluís Márquez debuten en una competició d'aquest rang.

El certamen s'inicia amb la fase classificatòria de la qual en sortiran la classificació final per equips (puntuen les 2 millors notes per aparell), així com els 24 gimnastes que divendres disputaran la final individual i els que durant el cap de setmana afrontaran les finals per aparells.

Giráldez arriba a Antalya més bregat en competicions internacionals que el seu company d'equip. El santjoanenc va participar la temporada passada en els Jocs Mediterranis i en el campionats d'Europa, sempre en la categoria júnior. Gómez, per la seva part, es va estrenar amb la selecció dies enrere a la prestigiosa DTB Pokal, celebrada a Alemanya.