L'atleta Mar Juárez, de l'Avinent Manresa, ha estat seleccionada per participar en la cursa dels 20 km del Campionat d'Europa per equips de marxa atlètica, que tindrà lloc el 21 de maig a la localitat txeca de Podebrady. L'esportista de Mollet del Vallès, 7a en els 35 km del Campionat d'Europa individual celebrat l'estiu passat a Munic, després de superar un càncer, integra un equip en el que també hi figuren Antía Chamosa, Carmen Escariz i Lucía Redondo. Diumenge, a Còrdova, Juárez va ser cinquena en l'estatal de la distància.

En els 35 km hi competiran Raquel González, Paula Juárez, Cristina Montesinos i María Pérez, que a Còrdova va obtenir el títol espanyol fent en una mateixa cursa els rècords estatals dels 10 km i els 20 km. Juárez disputarà la tercera distància diferent en la seva tercera presència en la competició. El 2019 va acabar 10a als 50 km i fa dos anys va ser quarta en els 35 km.