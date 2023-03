La santjoanenca Meritxell Soler, de l'Avinent Manresa, ha estat confirmada com a integrant de la selecció espanyola que disputarà la prova de la marató en el Campionat del Món d'atletisme que se celebrarà l'estiu vinent a Budapest (Hongria), un cop s'ha tancat el termini per fer la mínima. La fondista entrenada per Joan Lleonart va aconseguir la marca de participació per al Mundial -així com la dels Jocs de París 2024- en la marató de Sevilla celebrada al febrer, amb un registre de 2.26.37. L'altre representant estatal a la cursa del 26 d'agost serà una altra catalana, Marta Galimany, que a principis de desembre va batre el rècord estatal amb 2.26.14.