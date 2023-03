El Campionat de Catalunya de seleccions territorials infantil, cadet i juvenil de voleibol es va celebrar en set poblacions diferents durant les set primeres edicions. Sant Fruitós, però, trencarà aquesta dinàmica que pretén portar l'esport arreu del país i repetirà com a seu del 4 al 6 d'abril en recompensa a la bona organització realitzada fa un any, quan la logística es va haver de modificar perquè els plans inicials previstos per al gener van ser inviables ja que persistien algunes restriccions de la pandèmia. El pavelló de la localitat bagenca acollirà durant tres dies a la vora de 420 jugadors, repartits en 6 equips femenins i 4 masculins per a cadascuna de les tres categories.

"Moure el campionat de dates va ser una gran decisió, perquè a l'abril va resultar un èxit de públic i de participació", ha afirmat avui Maribel Zamora al pavelló de Sant Fruitós de Bages, on ja hi ha marcades tres pistes per disputar cadascuna de les competicions: el dimarts 4 d'abril jugaran els cadets, el dimecres els juvenils i el dijous els infantils, en cada cas a partir de les 9.30 h i fins les 20 h, hora marcada pel lliurament de trofeus i medalles. L'organització va a càrrec de l'ens federatiu amb la col·laboració del club local ASFE, un dels puntals de l'esport a la Catalunya central, que no només coordina la logística esportiva sinó que aporta també una trentena de joves voluntàries. En aquest sentit, és bàsica la feina que coordina Janis Pintó.

El campionat aplega el bo i millor del planter del voleibol català, repartit en seleccions provincials. En el cas de les competicions femenines, Barcelona té tres equips, ja que és l'àmbit territorial amb major número de llicències i de clubs, i en la categoria juvenil una d'aquestes esquadres està dirigida per Juan Alonso, entrenador de l'Asfe.

La presència de més de quatre-cents joves jugadors, amb les seves respectives famílies, implica un esforç logístic que, alhora, és un benefici per sectors de la localitat com la restauració. El fet que cada dia comenci i acabi la competició d'una categoria fa que tots els participants puguin tornar a casa el mateix dia, però "hi ha famílies amb fills en diferents edats que pernocten al territori", apunta Zamora.

En la presentació del campionat als mitjans, l'alcaldessa Àdria Mazcuñán i el regidor d'Esports David Ruiz han incidit en la importància que té per a Sant Fruitós la construcció d'un segon pavelló poliesportiu. "Confiem que a finals d'any puguin començar les obres", ha indicat la principal autoritat política del municipi, afegint que "la Generalitat va anunciar ahir una partida de dos-cents milions per a instal·lacions esportives i intentarem que en vinguin alguns cap aquí".

L'alçament d'un nou poliesportiu permetrà que Sant Fruitós pugui reforçar els vincles amb la federació de voleibol, tal i com han apuntat tant des de l'ens federatiu com des del consistori, i alhora ha de ser un impuls perquè l'Asfe pugui "obrir la reclamada línia masculina", ja que fins ara només hi ha equips femenins perquè "al pavelló actual ja no hi caben més activitats", ha comentat Joan Girona, membre de la junta directiva de l'entitat. Des de l'any passat, a més, la localitat disposa d'una pista de volei platja.