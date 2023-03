Els judokes del Centre de Tecnificació del Bages i Moianès van pujar deu vegades al podi, vuit de les quals per part de l'Esport7 de Manresa, en la Supercopa d'Espanya cadet de judo que es va fer a Coma-ruga.

Els ors van ser per a Aleix Bell (-55 kg.) i Jan Perau (-60 kg.), tots dos de la formació manresana. Amb aquest títol, tots dos accedeixen a competir al Campionat d'Espanya. Els seus companys Julen Muñoz (-55 kg., derrotat per Bell), Arnau Domínguez (+90 kg.), Ariadna Álvarez (-48 kg.) i Helga Barris (-52 kg.), van guanyar la plata. Els bronzes van ser per Izan Moreno (-55 kg.) i Biel Perau (-60), de l'Esport7 i Adrián García-Muñoz (-50 kg.) i Júlia Beltran (-48 kg.), del Judo Ripoll.

També van destacar les cinquenes posicions de Jordi Benito (-60 kg.) i Maria Redondo (-52 kg.), tots dos també de l'Esport7.