L'Igualada Grupo Guzmán va caure a la pista del campió d'Europa, el Palau (3-1) en un resultat previsible, a causa de la diferència de nivell, però que ha d'aportar bones sensacions a l'equip de Jordi Mier abans d'afrontar tres jornades finals definitives en la lluita per la salvació. Les igualadines han de rebre, després de Pasqua, el potent Telecable Gijón i, tres dies després, el Bigues, rival directe, abans de jugar l'últim partit a la pista del Voltregà per poder-se quedar una temporada més a l'OK Lliga. Ara mateix són terceres per la cua, empatades amb el Cerdanyola i un dèficit d'onze gols en l'average general, i a un punt del Bigues, que encara ha de visitar Les Comes i que va guanyar per 4-1 a la primera volta. Un final que es presenta dramàtic.

Pel que fa al partit de Palau, l'Igualada va mostrar la mateixa línia de solidesa que darrerament, però als dotze minuts va rebre el primer gol després d'una transició aturada en falta a dins de l'àrea per Aida Mas. El llançament de penal d'Aimée Blackman va ser imparable per a Carla Batlle. El segon gol va ser abans del descans i va arribar després d'una mostra de talent de Berta Busquets, que va sortir de darrere de la porteria i va enviar la bola a la xarxa d'un fort tret a boca de canó. L'Igualada va sortir a la represa amb la intenció d'anotar un gol que la situés dins del partit, però es va trobar el tercer en contra després d'una penetració per la banda dreta de Mariona Colomer, que es va posar davant de la porteria va picar la bola per damunt de la portera visitant. Encara faltava molt temps i l'Igualada va aprofitar la desena falta de les locals per retallar la distància amb un gol de falta directa de Carolina Herrera. El Palau hauria pogut fer el quart, però Carla Batlle va aturar el tret de Laia Juan. GENERALI HC PALAU: Laura Vicente, Berta Busquets, Aina Florenza, Carla Fontdeglòria, Mariona Colomer -equip inicial- Laura Puigdueta, Gisela Vicente, Aimée Blackman i Laia Juan IGUALADA GRUPO GUZMÁN: Carla Batlle, Blanca Angrill, Pati Miret, Aida Mas, Helena de Sivatte -equip inicial- Carolina Herrera, Mar Bricollé, Gina Balcells i Carla Claramunt ÀRBITRE: Ignasi Galán GOLS: 1-0 Blackman min 12, 2-0 Busquets min 21, 3-0 Colomer min 27, 3-1 Herrera (fd) min 40