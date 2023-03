El president de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, no va encarregar espiar David Aganzo, president de l'AFE, segons ha confirmat l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Madrid mitjançant un acord de rectificació en el qual ha aclarit que es van confondre els noms de Luis Rubiales i el seu oncle Juan Rubiales, que és el que va realitzar el citat encàrrec.

"Ens trobem davant un clar error material en l'acord referit. Tal com aclareix el lletrat i consta en el seu escrit presentat el 19 de gener de 2023, qui li va efectuar l'encàrrec va ser un client que li va ser presentat per don Joan Rubiales, no es tracta d'un encàrrec efectuat per don Luis Rubiales, president de la RFEF", assegura l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Madrid en un comunicat. En el mateix s'especifica que "en la redacció de l'acord, es va cometre l'error d'entendre que el lletrat al·ludia a don Luis Rubiales, President de la RFEF i es va optar per nomenar el càrrec a fi d'evitar l'al·lusió personal. Per això, l'al·lusió al President de la RFEF en el referit acord constitueix un error material, per la qual cosa ha de ser suprimida".

Precisament, aquest dimecres la RFEF ha desmentit una informació del Confidencial en la qual es deia que Ramón Caravaca, advocat de la RFEF, havia confessat que Luis Rubiales va encarregar espiar a Aganzo. "L'advocat de la RFEF, Sr. Ramón Caravaca, va declarar, davant la Comissió d'Ètica del Col·legi d'Advocats de Madrid que havia iniciat una recerca arran d'un encàrrec d'un client que li havia presentat el Sr. Juan Rubiales. En aquesta declaració, es va explicar que el Sr. Juan Rubiales, en aquells dies Cap del Gabinet de la Presidència de la RFEF, va ser qui li va presentar al client que volia denunciar irregularitats en AFE. L'Instructor del procediment ha confós al Sr. Juan Rubiales amb el Sr. Luis Rubiales", ha assegurat l'RFEF en el seu comunicat.