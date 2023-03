La gimnasta gironellenca Laia Font és a Jesolo, al costat de Venècia, on dissabte i diumenge participarà en el prestigiós torneig Cità di Jesolo, una de les cites que molts competidors han introduït al calendari per preparar el Campionat d'Europa, classificatori per al Mundial, que es disputarà des del dia 11 d'abril a Antalya (Turquia). Font és a Itàlia al costat de l'equip completat per Alba Petisco, Laura Casabuena, Ana Pérez, Laia Masferrer i Roxana Popa i intervindrà en els quatre aparells. També hi és el seu entrenador a l'Egiba, Xavier Casimiro.

El tècnic explicava que "aquest és un torneig important. L'utilitzem abans de concentrar-nos a Madrid i viatjar dijous cap a l'europeu. Aquí hi ha representants de grans potències com Estats Units, Canadà, Itàlia, Japó, Alemanya, Corea del Sud o Mònaco. Tots ho aprofiten per preparar les seves competicions, ja que també hi ha Panamericans i Jocs Asiàtics". La proximitat amb els europeus ha provocat que "ens hagin canviat el format en el torneig i ens deixin participar amb les sis competidores per veure com estan de cara al campionat". Font introduirà en aquesta cita "alguns canvis d'elements que li poden anar bé de cara a poder formar part de l'equip" per ser a Antalya. Qui no serà a la llista serà una altra gironellenca, Lorena Medina, amb la qual no es vol córrer després de la lesió a un colze que es va fer abans de l'últim mundial de Liverpool.