Quan l’empresa Manufacturas Valls va tancar definitivament les portes el 1991, tot va canviar a Valls de Torroella. L’antiga colònia tèxtil situada a la vora del Cardener, entre Súria i Cardona, n’havia depès des de la seva creació, a principi del segle XX. A partir d’ella es va construir tot, tant els habitatges com els equipaments, i durant dècades tot el que feien els seus habitants estava fiscalitzat pels poders que hi manaven. En aquell moment ja feia uns quants anys que les normes s’havien relaxat força, sobretot des del final del franquisme, però fins feia poc, la Fàbrica, com l’anomenaven els seus habitants i treballadors, encara emparava algunes activitats. I segurament la més popular era el futbol.

Set dècades de dependència i tres de supervivència podria ser el resum curt, i segurament poc precís, de la pràctica d’aquest esport a la colònia. Per reviure-les, i amb tres anys de forçós retard per culpa de la pandèmia, tres veïns del poble, d’ara o d’abans, Demetri Domínguez, Gabriel Rovira i Joan Sobré, han elaborat el llibre Cent anys de futbol a Valls de Torroella, encara en procés creatiu però que s’espera que ja estigui a punt per Sant Jordi. Amb l’experiència de ja haver escrit el llibre dels cinquanta anys de la Festa dels Pubills, una celebració que va tancar etapa el 2022, han emprès aquest projecte perquè, segons admet Sobré, «si no ho fem nosaltres, qui ho farà?». A ells també s’ha unit un altre antic veí del poble, Josep Closa, que n’elaborarà un vídeo que serà emès públicament.

Aquests cent (tres) anys no són només d’un club. Una de les particularitats del futbol, abans a la colònia i ara al poble, és que la seva denominació ha estat discontinuada. Com es podrà veure a la contraportada, hi ha quatre equips de quatre denominacions diferents, FC Colònia Valls, CF Valls de Torroella (l’actual), Valls-Palà i Torroella del Cardener. A més, hi ha hagut diferents colors socials, tot i que la camiseta actual, blanca amb una franja horitzontal blava, ja fa molt temps que es manté, i intermitència en aspectes com estar federats (fins al 1948 no va succeir) i l’aparició de futbol base, femení o d’un segon equip, el Valls Atlètic.

La recerca de les fonts

A l’hora de trobar informació per al llibre, que tindrà al voltant de 200 pàgines, com explica Rovira, «hem pres de referència alguns de similars d’altres clubs de la comarca. Cadascú ho ha encarat de manera diferent. Nosaltres vam decidir dividir-ho per dècades». Sobré afegeix que «ens va costar trobar dades entre el 1920 i el 1948, que és quan el club es va federar. N’hem trobades en alguna enciclopèdia, en butlletins i en històries que ens havien explicat expresidents que fa anys que ja no hi són, com Melcior Giralt». Tot i això, Domínguez, que s’ha encarregat de les últimes temporades, remarca que, «contra el que pugui semblar, trobar fotografies actuals és més complicat, perquè abans la gent les guardava. Ara, amb els mòbils, es perden».

Rovira comenta que «el més difícil del procés ha estat datar les fotografies. La gent les troba i te les deixa, però no sap de quan són. De vegades, hem trobat la data de naixement dels jugadors i, a partir d’aquí i de la cara que feien a la foto, hem acotat que era tal any o tal altre». Per a Domínguez, «amb els jugadors d’abans era més fàcil perquè s’estaven molts anys a l’equip. Ara entren i surten amb molta més facilitat». En total, seran més de 600 imatges, «moltes de les quals, un total de 274, són d’una exposició que es va fer al poble anys enrere».

L’època gloriosa

Escrivint el llibre, i buscant-ne el material, els autors han arribat a una conclusió clara sobre quan va ser l’època més brillant de futbol al poble. Segons Sobré, «segurament va ser entre el 1948 i el 1958». D’aquella època daten uns pasquins que han trobat, com uns de Torelló, «en què deixaven els jugadors de la Colònia Valls com a estrelles». Domínguez recorda que en algun d’ells s’hi referien com Los magos del balón. Uns precedents d’Oliver i Benji, vaja. I és que de la colònia han sortit jugadors importants que han nodrit clubs de la comarca i del país, a part dels famosíssims germans Basora. Un parell van arribar als juvenils del Barça, com Josep Maria Costa i Isidre Costa, i un dels darrers capitans del CE Manresa, Sergi Soler, és compartit entre Valls i la colònia veïna, Palà de Torroella, amb la qual també hi ha hagut història comuna.

Les dues colònies

Perquè, durant trams de la història del club, els dos nuclis van unir els camins. Palà, situada prop d’un quilòmetre al nord i al terme de Navàs, tenia el seu propi equip i els autors recorden com «hi havia gran rivalitat temps enrere. Es diu que s’havien arribat a llançar pedres entre ells i tot». Però al cap dels anys el futbol dels dos indrets gairebé es va fusionar, i encara ho està, i molts palanesos van jugar a Valls, que ara pertany al terme de Sant Mateu de Bages, tot i que durant dècades va estar dividit entre els dos municipis.

Així, es van crear dos noms que volien fusionar els dos pobles, i d’aquí les denominacions de Valls-Palà, molt clara, i una més difosa, Torroella del Cardener. Al final, però, es va decidir de tornar a la de Valls de Torroella, l’actual, hereva de la mítica Colònia Valls.

Tornant als anys de més afició pel futbol i contraposant-los amb els actuals, Sobré recorda que «tenia el suport total de la Fàbrica. Si hi havia dèficit, el pagava». I explica que «jo, fins i tot, havia fet molts anys de secretari del club i em donaven permís per fer les fitxes a les oficines de l’empresa. El futbol i el cinema eren les úniques aficions que es podia tenir a la colònia». Segurament, per aquest motiu, quan es viatjava a jugar a fora, es veia com una aventura. «En el llibre expliquem algunes anècdotes, sobretot d’aquells anys, com quan es va anar a les terres de l’Ebre i es va haver de travessar el riu amb una barcassa. Va ser molt comentat i recordat».

L’últim gran moment esportiu del club va arribar a final de la dècada dels vuitanta, la temporada 1987-88, quan l’empresa estava a punt de tancar i ja estava en crisi. Un equip format íntegrament per jugadors del poble va ascendir a Segona Regional, on es va mantenir durant tres temporades. I és que un dels punts d’identitat durant dècades dels equips de Valls era que es podia nodrir de personal local. «Cal tenir en compte –explica Sobré– que aquí abans hi havia més de 600 habitants. Ara n’hi ha uns 300 i molts són vinguts de fora». Domínguez recorda «una foto davant de les escales de l’església en què hi havia 49 nois que estaven escolaritzats aquí. Si no hi havia gairebé res més per fer, el normal és que la gran majoria juguessin a futbol. Ara això no passa perquè no n’hi ha tants».

D’aquestes fotos d’escolars també n’hi havia de noies, ja que més de mig segle enrere estaven separats. Aleshores, el futbol femení ni es concebia. Després hi ha hagut alguns intents, però sempre en amistosos. «La llavor segurament ve de l’Ardèvol, que tenia un gran equip a principi dels vuitanta i que, fins i tot, va arribar a jugar la Copa de la Reina. No tenien camp i feien servir el d’aquí», recorda Rovira. Després, hi ha hagut alguns amistosos i també jugadores, com Laura Felip i Irene Moro, que han actuat en equips de base masculins fins que han arribat a l’edat, però prou feina hi ha hagut per mantenir una base de manera discontínua, o fins i tot el primer equip a Quarta Catalana, per afegir-hi equips femenins.

La terra no és lleu

En els últims anys, el gran problema del club és el camp de terra. Segons Domínguez, «limita totalment la capacitat de créixer». Rovira, que ha estat cap de l’oposició a Sant Mateu els últims anys, explica que l’Ajuntament «té un pressupost de 600.000 euros i de les despeses ordinàries prou feina hi ha per arribar al mínim». De tota manera, Domínguez recorda que en el passat «s’han obert portes i no s’han aprofitat». Almenys hi ha hagut certes millores, com l’adequació d’uns vestidors que eren molt obsolets o la col·locació de xarxes, «que en molts casos s’aconsegueixen per la insistència de persones que mantenen el club, com Joan Vila o d’altres».

Són cent anys, els del club, que poden explicar perfectament els d’aquesta colònia del mig Cardener. Rovira reconeix que «no he jugat mai a futbol de manera federada, però escriure el llibre m’ha reportat saber de la història del club i molta feina». Domínguez revela que «la satisfacció més gran que tindria és que el llibre fos acceptat, que aporti records i que remogui els budells de la gent». Sobré, finalment, recorda que «al club jo hi he jugat de juvenil, al primer equip, he fet de directiu i també n’he escrit les cròniques. Escriure sobre la seva història ha representat una gran satisfacció». Tancar el cercle.