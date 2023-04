El Baxi Manresa afronta aquest diumenge el duel contra el Monbus Obradoiro, una de les revelacions de la temporada a la Lliga Endesa, amb el bon sabor de boca de les victòries recents que l’han tret de la zona de descens. Tot i la derrota a Tenerife del dimecres, en un partit en que l’equip va tenir opcions fins gairebé el final, els homes de Pedro Martínez disposen d’una altra oportunitat per sumar, si bé a la dificultat pròpia d’enfrontar-se a un rival que lluita per entrar als play-off s’hi va afegir dijous l’inesperat retard en el retorn des de les Canàries per una avaria a l’avió. «Això ens ha fet modificar els plans d’entrenament, però ens hi adaptarem, i si notem que ens falta energia tenim la sort que juguem al Nou Congost i esperem que l’energia vingui de la grada», ha explicat el tècnic en la prèvia del duel de la jornada 25.

BAXI MANRESA-MONBUS OBRADOIRO Diumenge 2 d’abril, a les 17 h (Movistar + Deportes). Nou Congost. Baxi Manresa: Pérez, Harding, Jou, Robinson i Geben -cinc inicial-, Garcia, Ferrari, Badiou, Waczynski, Sagnia, Vaulet, Steinbergs i Olumuyiwa. Monbus Obradoiro: Westermann, T. Scrubb, P. Scrubb, Vicedo i Magnay -cinc inicial-, Zurbriggen, Robertson, Walker, Muñoz, Suárez, Guerrero i Blazevic. Àrbitres: Daniel Hierrezuelo, Francisco Araña i Cristóbal Sánchez.

«L’Obradoiro és un conjunt que juga físic, reboteja molt bé, amb control del ritme de joc, té un bon 1 contra 1 i tir de 3 i els seus jugadors exteriors són molt generadors, tant per a ells mateixos com per els altres companys», ha indicat Pedro Martínez, que ha destacat sobretot que es tracta d’un equip «molt ben estructurat, tenen totes les opcions treballades». L’entrenador del conjunt manresà té tota la plantilla a la seva disposició amb l’únic interrogant del pivot africà Babatunde Olumuyiwa: «ha tingut un procés febril, divendres no va poder entrenar, veurem si es recupera i com ho fa».

A menys de deu jornades pel final de la fase regular, la pugna per evitar el descens està al roig viu. Si bé el Fuenlabrada sembla que té adjudicada la cua de la classificació amb només 3 victòries i es veurà irremeiablement abocat a caure a la LEB, l’altra plaça que té com a càstig la pèrdua de categoria se l’estan jugant, sobretot, Baxi i Betis. «Nosaltres hem d’estar pendents del nostre joc», va assegurar Martínez, tot i reconeixent que «si els altres perden, és una bona notícia per nosaltres».

Per a l’ocupant de la banqueta blanc-i-vermella, «la zona de baix està molt igualada» i per aquest motiu cal treure victòries «contra qui sigui i on sigui». De fet, «ja ho vem intentar a Tenerife» i guanyar diumenge «seria una gran notícia». Martínez insisteix en que, per aconseguir-ho, «l’important és el global, fer les coses bé i superar les adversitats, ja sigui els àrbitres, el rival o el nostre desencert».

Per a l’Obradoiro, el partit d’aquest diumenge al Nou Congost també té un interès especial. L’equip que dirigeix per dotzena temporada consecutiva Moncho Fernández -a qui en la roda de premsa prèvia al partit se li va lliurar una samarreta commemorativa dels 400 partits a l’ACB- és a dues victòries de la zona de play-off i necessita guanyar a Manresa per mantenir viva l’esperança. En les files gallegues destaquen jugadors com Robertson, amb 17 punts per partit, Thomas Scrubb i Magnay, amb 5.8 i 5.3 rebots, respectivament, i Phil Scrubb i Westermann, amb 4,3 i 3.5 assistències, respectivament.