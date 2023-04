La lògica ha caigut pel seu propi pes i el Barça ha sumat aquesta nit els tres punts al camp del quasi descendit Elx, tot i que, un dia més, ha signat un partit més voluntariós que brillant. El Madrid rep aquest diumenge (21 h) el Valladolid a quinze punts dels blaugrana, que han mantingut la porteria a zero per vintè cop en el present campionat.

El Barça ja va quedar avisat fa unes setmanes a Almeria que sense intensitat no es guanya ningú i ha respost l’ímpetu inicial de l’Elx agafant la pilota i controlant el partit. Amb més amenaça que perill real, s'ha avançat en el marcador al minut 19 quan Lewandowski ha anotat amb una rematada afortunada una pilota centrada per Alba en una falta i que Araujo ha despenjat.

Amb Eric Garcia estrenant-se com a mig centre, els de Xavi ja tenien el duel on el volien, però els locals han replicat amb entusiasme i buscant l’àrea blaugrana. En les files catalanes contrastava un Gavi intens i clarivident amb un Ansu desafortunat. Després d’una setmana marcada per les declaracions del seu pare, s’esperava més del jove davanter. El mateix que de Ferran Torres.

El primer temps ha acabat amb dues clares ocasions que ni Lewandowski de cap ni Kounde han sabut convertir en el segon barcelonista. I en el segon, precisament els dos controvertits davanters han rubricat el triomf juntament amb el segon gol del polonès.

Ansu Fati ha asserenat l’ansietat que el domina quan ha recuperat una pilota al seu camp i l'ha conduït fins a la frontal, des d’on ha rematat creuat per fer el 0-2. Ni abans ni després ha fet res remarcable, però ha pogut signar un gol, que falta li feia. Dimecres (21 h), contra el Madrid, a la tornada de les semifinals de la Copa, serà una altra història.