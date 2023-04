El Llevant ha perdut avui al migdia al Fernando Torres per 1-0 contra el Madrid CFF en partit de la jornada 24 de la Lliga F, i d'aquesta manera ha sumat la segona derrota en tres partits. Una anècdota estadística perquè, fins l'ensopegada propiciada pel gol de Kundananji abans de la mitja part, el conjunt de la fruitosenca Paula Fernández i la monistrolenca Núria Mendoza, absent per unes molèsties al turmell, atesorava una imponent ratxa de 12 triomfs en els últims 13 partits.

La victòria del Real Madrid, divendres a la nit, contra el Levante Las Planas de la santvicentina Júlia Mora i la vilanovina Laura Martínez per 3-0 obligava el Llevant a guanyar al camp del Madrid CFF per mantenir-se amb els mateixos punts a la classificació que les blanques. El conjunt que entrena Sánchez Vera, però, no ha tingut el seu dia i les golejadores Mayra i Redondo s'han quedat sense anotar.

El Llevant queda ara tercer en solitari, tres punts per sota del Madrid, i manté intactes les possibilitats de conquerir una plaça per jugar la propera Lliga de Campions. A més, ambdós equips encara tenen pendent el partit de la segona volta, a Valdebebas. En la primera, van empatar 2-2 a la ciutat esportiva de Bunyol.

Després de conquerir el pas a les semifinals de la Champions, i abans de l'aturada per seleccions, el Barça juga aquest diumenge (18 h) al camp de l'Alhama de Múrcia, equip que pugna per la permanència, en un duel que el pot deixar a un pas del títol. El conjunt blaugrana, que no disposarà de Salma Paralluelo, mantindrà 13 punts sobre el Madrid, si guanya, quan només en quedaran 18 en joc.