El Bàsquet Manresa va caure per 66-68 en un matx amb dues parts molt diferenciades contra l'Hospitalet. Els de la capital del Bages no es van mostrar massa encertats, i van acusar en excés les baixes, sobretot entre els jugadors interiors de referència.

Una primera part en què els locals no van troba el ritme del joc, va veure com l'Hospitalet aconseguia un avantatge del voltant de 10 punts. El desencert manresà no feia justícia a la qualitat dels llançaments aconseguits. Per a més inri, els bagencs van firmar un 4 de 12 des dels 4,60 que no els permetien entrar al partit. Un conjunt de circumstàncies que van fer que la moral local baixés de la mà de la duresa defensiva.

Tot i aquesta dinàmica, els d'Oriol Pozo van semblar un equip diferent a la segona part. Els manresans recuperaven sensacions, encert, ritme i control dels tempos, i van firmar un parcial favorable de +20 que els va posar per davant quan tot just restaven 7 minuts per acabar el partit. Les poques rotacions interiors que podien fer els manresans, va fer que els del Bages no gaudissin de tanta contundència en el joc. A més, la combinació d'un parell d'errades locals en moments claus, van propiciar que l'Hospitalet es pogués mantenir al partit, i acabar-lo guanyant per dos punts de diferència.

Amb la derrota, els manresans queden empatats a 7 victòries amb els hospitalencs, quan només els resta un partit a cadascun d'ells.