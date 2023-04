Transcendent victòria del Centre d'Esports Manresa al terreny de joc del CD Eivissa Illes Pitiüses, el desè de l'exercici a la lliga (1 a 2). Els jugadors de Ferran Costa han palesat la seva ambició des de l'inici de la confrontació i al minut 08 ja havien assumit la iniciativa ofensiva a l'estadi de Can Misses 3. Malgrat que els visitants dominaven el tempo del partit, la primera rematada a porteria ha estat dels amfitrions. Una centrada al cor de l'àrea de penal manresana del lateral dret Álvaro Espínola ha habilitat Marc Mas per armar una perillosa rematada de cap (min 12).

El primer xut a porteria dels blanc-i-vermells no s'ha produït fins al minut 25. L'intent de sorprendre el porter local Isma Gil de Jaume Pascual no ha fructificat però l'extrem de Ses Salines ha marcat vuit minuts després. Isma Gil ha errat a l'hora de refusar un precís i enverinat servei en profunditat de Putxi. La pilota ha quedat dividida a l'àrea de penal entre l'exporter del CD Numància i el davanter del CE Manresa. Jaume Pascual havsuperat el seu oponent amb una sotana i amb poc angle, des de la posició d'extrem esquerre, ha avançat els bagencs a l'electrònic amb una rematada creuada que ha entrat arran de la creueta superior esquerre de la porteria eivissenca. La rèplica dels amfitrions ha estat un perillós xut creuat de Pol Ballesteros que no ha trobat porteria (min 40).

El CD Eivissa Illes Pitiüses ha premut l'accelerador ofensiu a l'inici de la represa i la rematada de cap de Juan A. Sánchez (min 50) i la llunyana gardela de Pepe Bernal (min 51) han estat el preludi de la rematada de cap de Marc Mas que Òscar Pulido ha conjurat amb una increïble aturada (min 55). El CE Manresa no s'ha destarotat i, tres minuts després, una col.locada canonada rasa de Joel Priego des de la frontal de l'àrea de penal ha superat de forma inapel.lable Isma Gil i ha incrementat l'avantatge dels manresans (0 a 2).

Els amfitrions han generat una allau ofensiva en els últims onze minuts del duel i en els sis i escaig del temps de recuperació. Òscar Pulido ha tornat a exhibir aptituds per impedir que Jaime Barrero reduís la diferència a la mínima expressió amb enverinat centre xut (min 82), però no ha tingut cap opció d'aturar la rematada de cap a gol, a boca de canó, d'Iker Hernández (min 84). Iker Hernández ha disposat de dues accions per reequilibrar el marcador (minuts 86 i 93), però no ha pogut arribar a desviar a gol el xut creuat d 'un company ni rematar la posterior centrada lateral.

La victòria permet el CE Manresa recuperar la cinquena posició a la taula classificatòria, un lloc que només li podria arrabassar el Terrassa FC si guanyés aquesta tarda a l'Hèrcules CF a l'alacantí estadi José Rico Pérez (18 hores).