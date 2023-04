El CB Navàs Viscola va certificar la permanència a Lliga EBA amb una contundent victòria per 74-48 davant el Tenea CB Esparreguera. La derrota dels del Baix Llobregat Nord, combinada amb la victòria de l'Igualada, els fa caure a la tretzena plaça, l'última que implica descens directe de categoria quan falten dues jornades per disputar. El duel es va viure al límit sobre el parquet, i a les graderies, on una disputa entre aficionats dels dos conjunts, va obligar a aturar el partit al voltant de 20 minuts.

Els visitants van sortir amb molta intensitat al parquet navassenc, i ràpidament van provocar un temps mort local per a frenar un parcial de 2-10. Després de l'ensurt, els del Bages es van anar posant a to en defensa, i no permetien cap cistella fàcil als esparreguerins. L'encert en atac, no va brillar en excés en els primers 10 minuts d'enfrontament, una circumstància que va perdurar també durant tot el segon període. El 28-30 que reflectia l'electrònic augurava igualtat, però un marcador curt. A la represa, l'equip del Bages va fer un pas més en el nivell d'agressivitat defensiva, un fet que els va permetre robar nombroses pilotes i imposar un joc ràpid que els donava la fluïdesa ofensiva inexistent fins aleshores. Els locals no aixecaven el peu de l'accelerador, i d'aquesta manera aconseguien la primera renda favorable del duel. El tercer quart es va tancar amb un 30-9, que deixava el partit encarrilat pels interessos bagencs. I així va ser. El Navàs, de la mà de David Yuste, va controlar els compassos del matx, i es va acabar enduent una còmoda victòria. El triomf fa que els d'Isidre Suau es garanteixin la salvació a la categoria, i que en els dos enfrontaments restants, puguin disputar més minuts jugadors secundaris. D'altra banda, la derrota esparreguerina els deixa a la tretzena posició de la taula, que implica el descens directe, això sí, amb una victòria de diferència i l'average favorable contra l'Igualada, però ja no depenen d'ells mateixos. CB NAVÀS VISCOLA: Alba 4, Sims 12, Yuste 21, Ibaez 8, Santos 8 -cinc inicial-, Boixadera 2, Saló, Planell 12 i Montagut 7. CB ESPARREGUERA: Williams 15, Nogués 6, Pérez, Roig 2, Almirall -cinc inicial-, Sellarès, Meri, Davini 7, Fontanals, Raventós 16 i Campaña 2. ÀRBITRES: Marian Dimitrov i Héctor Monclús. PARCIALS: 15-15, 28-30 (descans), 58-39, 74-48