Reeixida participació dels judokes infantils del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès a la Supercopa Catalunya. El botí dels representants del centre va ser de set medalles: tres d’or, tres de plata i una de bronze. Les esportistes que van pujar al graó més alt del podi van ser Maica Berruezo (Gimnàs Esport 7), a la categoria reservada a les judokes de menys de 40 kg, Núria Corcuera (menys de 48 kg) i Berta Domínguez (menys de 63 kg). Corcuera i Domínguez també pertanyen al club manresà.

Les medalles d’argent van correspondre a l’esportista del Club Judo Ripoll Bruna Cruz (menys de 44 kg), així com a la del Club Judo Moià Ona Palau-Ribes (menys de 52 kg) i al del Gimnàs Esport 7 Toni Ros (menys de 50 kg). Finalment, Daniel Álvarez (Gimnàs Esport 7) va ser tercer (menys de 60 kg).

A més, dos judokes del club bagenc, Dumi Croitor (menys de 66 kg) i Kerien Indalecio (menys de 66 kg), van aconseguir dues meritòries cinquenes posicions. Els seus companys a l’entitat manresana Ot Fargas (menys de 60 kg) i Alexandru Ungueranu (menys de 66 kg) van finalitzar la competició en setè lloc.

També van competir al Vendrell els judokes Neo Anting, Oriol Casademunt, Idalia Cuevas, Isaac Gallego, Laia García, Jordi Giménez, Inés Guerrero, Joan López, Hiba Mahrez, Jordi Manzano, Pau Ortega, Blai Passarell, Senayit Raya, Íngrid Solà i Nora Vinyals.

Aquesta competició, l'última de la temporada en l'ambit català, era decisiva per a alguns dels esportistes del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès. No endebades, es jugaven l'accés al campionat d'Espanya (Categoria: Infantil). A hores d'ara, els judokes del centre que s'han classificat per prendre part a l'estatal són Ivet Beltran, Maica Berruezo, Maurici Casasayas, Núria Corcuera i Carlos Llamas.