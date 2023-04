La gimnasta gironellenca de l'Egiba Laia Font va guanyar la medalla de bronze per equips en el prestigiós torneig Città di Jesolo, previ als europeus que començaran el proper dimarts, dia 11, a Antalya. L'equip espanyol va ser tercer amb un total de 152,167 punts, per darrere d'Itàlia (164,934) i de Corea del Sud (154,834). A més, es va endur dues medalles individuals, un or de Laura Casabuena en terra i un altre bronze, de Laia Masferrer en barra d'equilibris.

Font va quedar 15a en terra (12,433 punts), 18a en salt (12,867), 28a en barra d'equilibris (11,733) i 21a en asimètriques (10.967). Hi va estar acompanyada del tècnic del club Xavier Casimiro i completaven l'equip estatatal Maia Llàcer, Ana Pérez i Alba Petisco. Aquesta setmana, l'equip estatal ja és a Madrid per preparar el viatge a Antalya en una competició en què encara no hi serà la també gironellenca Lorena Medina, lesionada a un colze abans del Mundial de Liverpool i que no debutarà aquesta temporada fins d'aquí a unes setmanes.