Quatre setmanes després d'afrontar la seva estrena futbolística contra el FC Fruitosenc (1 a 2), l'equip de veteranes del Club d'Esports Avinyó va jugar el segon partit de caràcter amistós. Aquesta vegada, les bagenques van mesurar aptituds futbolístiques amb el conjunt de veteranes que, d'un temps ençà, s'ha constituït al Club Esportiu Berga i que dinamitza la mitja punta i golejadora del primer equip femení blanc-i-vermell Ona Rodríguez. Les berguedanes van fer prevaler la seva experiència competitiva més àmplia i es van imposar al Municipal Josep Herms (2 a 3).

Tal com es va fer un mes enrere, en el matx del debut, el partit va constar de quatre parts de 15 minuts. Després d'una fase inicial d'estudi i tempteig de les habilitats de l'oponent, el CE Berga es va avançar a l'electrònic en materialitzar dos gols abans del final del primer quart. Núria Darsa (min 8) i Raquel Cunill (min 12) van marcar els gols de les blanc-i-vermelles. L'equilibri i la successió de fases de domini d'un i altre equip van caracteritzar un segon quart en el qual el marcador no va registrar noves variacions. Per tant, ambdues formacions es van retirar als vestidors amb el mateix resultat que lluïa a l'electrònic al final del primer quart (0 a 2).

Joana Gomis va incrementar l'avantatge de les berguedanes (0 a 3) a l'inici del tercer quart (min 34). Aquest resultat es va mantenir fins que ja s'havia consumit el primer terç de l'últim quart de la confrontació. Aleshores, l'avinyonenca Irene Vendrell va forçar una pena màxima que ella mateixa va transformar (min 51). Les bagenques van albirar la possibilitat d'assolir la igualada i van prémer l'accelerador ofensiu. Mlagrat aquesta circumstància, el segon gol de les bagenques va tardar a materialitzar-se. Una magnífica assistència d'Irene Vendrell (min 60) va habilitar Alba Pujol per armar una canonada inapel·lable (2 a 3). Així doncs, les amfitriones van cedir una altra derrota per la mínima que evidencia la seva progressió.

El Club Esportiu Berga va convidar el Club d'Esports Avinyó a prendre part en un torneig triangular per a formacions femenines de jugadores veteranes que es preveu desenvolupar a l'estadi de la capital del Berguedà el proper dilluns, 01 de maig del 2023.