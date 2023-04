Les instal·lacions del Beisbol Club Manresa Drac’s van acollir ahir a la tarda dos partits amistosos de caràcter internacional. Les formacions sub-12 i sub-15 de l’entitat manresana es van enfrontar a les seves homòlegues del Karlskoga Bats Baseball & Softball, el club representatiu d’aquesta ciutat del centre-sud de Suècia de prop de 30.000 habitants que fa una estada a Catalunya.

La norantena de jugadors que configuren les plantilles dels cinc conjunts federats del Karlskoga Bats van arribar al país dilluns i s’hi estaran fins dissabte. Els suecs, que s’allotgen a Castelldefels, aprofiten els matins per desenvolupar intenses sessions preparatòries i, cada tarda, juguen partits de preparació amb els equips de diversos clubs catalans, entre els quals el CB Viladecans i el CBS Sant Boi, a més de amb les seleccions catalanes de les respectives categories d’edat. La formació sènior del Karlskoga Bats Baseball & Softball és un dels vuit conjunts que configuren l’Elitserien Baseboll, la màxima categoria del beisbol suec.

El partit entre les formacions sub-12 del BC Manresa Drac’s i del Karlskoga Bats va obrir l’activitat competitiva. Els amfitrions es van imposar per 10 a 8 (4-4, 0-0, 3-4 i 3-0). Una gran jugada va decidir un matx molt equilibrat. Biel Cuberes va interceptar un fly i va propiciar la doble eliminació de dos oponents. Per l’equip dirigit per Damián Sierra van jugar Román Arcos, Guillem Casalins, Neus Creus, Biel Cuberes, Ian Fernández, Aitor González, Jan Molero, Asier Muñoz, Aina Pous, Misael Salazar, Lluc Valenzuela i Pau Vinyals. A continuació, van mesurar el seu potencial els conjunts sub-15 d’ambdues entitats. Els locals van superar el seu oponent per 8 a 3 (1-0, 1-0, 1-1, 5-0 i 0-2). El tècnic del BC Manresa Drac’s, Édgar Salazar, va alinear a Gael Casalins, Pol Catalán, Josep Creus, Max Escorsell, Roc Fargas, Pau García, Pol García, Joan Homs, Ian Resina, Martí Rubió, Martí Solé, Nil Vázquez i Gabriel Villanueva.