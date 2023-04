El Barça ha tancat el finançament per al futur Espai Barça, que inclou la remodelació del Camp Nou. En total, 1.500 milions d’euros en bons corporatius per a unes obres que implicaran el trasllat a l’Estadi Olímpic Lluís Companys. Segons informa ‘El Confidencial’, l’acord es va tancar ahir dimecres a Barcelona, poc abans del Clàssic de Copa al Camp Nou, amb representants del banc d’inversió nord-americà Goldman Sachs. També JP Morgan ha pilotat un pla de finançament, amb condicions variables depenent de cada inversor, crucial per al futur del club blaugrana.

En un moment macroeconòmic turbulent, també en l’ecosistema Barça pel cas Negreira, l’interès fixat ha sigut del 6%, tot i que el club confia a renegociar-lo a partir del cinquè any, amb 24 anys de termini d’amortització i sense hipotecar el camp, segons l’esmentat mitjà. Així, s’ha tancat un acord que semblava que s’havia d’anunciar la setmana passada. Les obres han de començar a l’estiu a càrrec de la constructora turca Limak, que es va imposar a altres empreses amb més experiència en el sector de la construcció de recinte esportiu. Segons va informar la junta, el fet que prometés que compliria amb els terminis marcats pel club, de retorn el novembre del 2024 el Camp Nou, li va donar una puntuació superior a la resta de competidores.