Cinc jugadors de l'Igualada Rigat, el porter Guillem Torrents i els jugadors de pista Aleix Marimon, Gerard Riba, Uri Llenas i Eloi Cervera, lluitaran aquest dissabte, a partir de les sis de la tarda, pel títol de campions d'Europa sub-23, en el torneig que s'està desenvolupant durant tota la setmana a Paredes. Per aconseguir-ho, hauran de derrotar la selecció amfitriona, Portugal, amb qui comparteix el fet d'haver guanyat tots els partits anteriors, tres, però amb qui té perdut el gol average general.

Espanya ha completat aquest divendres una sèrie de victòries força fàcil guanyant Anglaterra per un escandalós 12-1. Però no ha estat suficient perquè hauria necessitat nou gols més per igualar la diferència de gols amb els lusitans i que els valgués l'empat en la final oficiosa de dissabte. En el duel contra els anglesos, Torrents ha estat el porter titular i han marcat dos gols Cervera i Marimon i un cadascun Llenas i Riba. En la mateixa jornada, Portugal ha passat per damunt de Suïssa per 1-7.

En els partits anteriors, Espanya havia derrotat Itàlia en el seu debut per 6-1, amb un gol de Llenas, un de Cervera i un de Marimon. L'equip transalpí, que també va perdre contra Portugal per 0-7, ha mostrat un nivell força baix en el torneig. Dijous, Espanya va guanyar Suïssa per 3-5, en un duel en què es va relaxar després de situar l'1-5 a la segona part. En aquest partit van anotar un gol cadascun Riba i Llenas i Torrents no va jugar.

En el duel contra Portugal caldrà tenir en compte el potencial ofensiu del conjunt de casa, exemplificat amb el fet que disposa dels dos màxims golejadors del torneig, José Miranda, del Murches, amb 9 gols, i Lucas Santos, del Tomar, amb 6. La presència massiva de jugadors arlequinats amb l'equip espanyol sub-23 és una mostra clara de la bona feina que s'ha fet amb el planter a la capital anoienca en els últims anys.