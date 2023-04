La central de Sant Esteve Sesrovires del FC Barcelona Femení, Jana Fernández, va debutar dijous a la tarda amb la selecció espanyola de futbol en el partit amistós que les jugadores de Jorge Vilda van guanyar a Noruega per 4-2. Fernández, que fa pocs dies va tornar a jugar amb el seu equip després d'un any aturada per lesió, va entrar en el minut 83 en el lloc de la jugadora de l'Atlètic de Madrid Sheila García i encara va veure com les nòrdiques anotaven el seu segon gol, obra d'Andreassen.

Abans, les espanyoles es van mostrar molt superiors, amb dos gols de Jennifer Hermoso i dos de la blaugrana Salma Paralluelo. La davantera del Lió Ada Hegerberg havia anotat el momentani empat a un gol. Jana va ser mantejada per les seves companyes després del partit, com a debutant, juntament amb la valencianista Asun Martínez. Podria tenir continuïtat en l'amistós que Espanya jugarà dimarts contra Xina, també a Eivissa.