El Club Gel Puigcerdà no podrà revalidar el títol de la Copa del Rei que va conquerir la temporada passada. Un gol quan només faltaven dinou segons per al final del partit del jugador del Barça Hockey Gel Quim Muratet va certificar l’eliminació dels groc-i-negres a les semifinals (4 a 3). Per tant, demà, diumenge, a partir de les 14 hores, el vigent campió de la Lliga Nacional, el CH Jaca, i el conjunt blaugrana, dirimiran el guanyador de la competició. A la primera semifinal, el conjunt de l’Alt Aragó va sotmetre amb solvència el SH Majadahonda (5 a 2).

Els jugadors de Salva Barnola van competir de tu a tu amb el subcampió de lliga durant tota la confrontació. Fins i tot, els puigcerdanencs van tenir un avantatge de dos gols a l’inici del segon període (1 a 3). Pol Costa va avançar el CG Puigcerdà a l’electrònic quan tot just s’havien consumit 04 minuts i 57 segons del primer parcial. Lògicament, el Barça Hockey Gel no es va destarotar i una magnífica assistència d’Óscar Rubio va permetre el suec Nils Julian Edstrom reequilibrar el marcador de seguida (minut 06 i 46 segons). La igualtat va prevaler fins al minut 16 i 21 segons. Aleshores, Marc Paül Sánchez va aprofitar un servei de Leon Kelvey-Brown per donar avantatge, per segona vegada, als groc-i-negres (1 a 2). A l’inici del segon període (minut 24 i 25 segons), Pol Costa va ampliar la diferència a l’electrònic gràcies a una assistència de Pavel Ivanov. La possibilitat d’eliminar el Barça Hockey Gel semblava aleshores plausible, malgrat el canadenc Xavier Lecourtois va minimitzar el desavantatge blaugrana a la mínima expressió (minut 38 i 52 segons). Álex Torres va signar l’empat a tres en el tram inicial del tercer i últim parcial (minut 47 i 04 segons). La igualada es va mantenir fins els darrers segons del partit. Quan la disputa de la preceptiva pròrroga ja s’intuïa com a inevitable, una passada d’Adrián Ubieto va propiciar el decisiu gol de Quim Muratet. LA FITXA TÈCNICA. BARÇA HOCKEY GEL. Sergi Reina (p), Niklas Puértolas, Joan Vallès, Nicolás Gue-rra, Jakob Meltzer, Óscar Rubio, Arturo Guerra, Albert Torner, Adrián Ubieto, Oriol Rubio (1 gol), Álex Torres (1), Xavier Lecourtois (1), Quim Muratet (1), Nils Julian Edstrom, Pol Giménez, Stanislav Didkovskyy i Iker Meyerson. CG PUIGCERDÀ. Julio Rapún (p), Marc Paül Sánchez (1 gol), Marc Gómez, Nacho Granell, David Caballero, Pol Duran, Alejandro Jociles, Ivan Komarovskii, Evgenii Lapenkov, Leon Kelvey-Brown, Pol Costa (2 gols), Ignat Zemchenko, Ferran Gili i Pavel Ivanov. ÀRBITRES. Rudy Meyer i Alexey Roshchyn. PARCIALS. 1-2, 1-1 i 2-0.