La selecció espanyola sub-23 va conquerir la primera edició del campionat d’Europa de la categoria en sotmetre Portugal en el decisiu partit de la lligueta que va enfrontar ambdues formacions (1 a 2). Tres dels cinc jugadors de l’Igualada Rigat HC seleccionats pel tècnic Sergi Macià van figurar a l’equip inicial: el porter Guillem Torrents, Aleix Marimon i Oriol Llenas.

Quan tot just s’havien consumit sis minuts de l’enfrontament, Oriol Llenas va aprofitar una passada al segon pal d’Aleix Marimon per avançar Espanya (0 a 1). La selecció amfitriona va prémer l’accelerador ofensiu però es va estavellar una i altra vegada contra el mur infranquejable: el porter igualadí Guillem Torrents. Diogo Abreu va signar el gol de l’empat dels portuguesos quan els amfitrions jugaven amb superioritat numèrica per la targeta blava directa amb la qual va ser sancionat Dídac Alonso (min 19).

Als set minuts de la represa, Aleix Marimon va determinar el guanyador de la competició amb una gardela inapel·lable (1 a 2). Gerard Riba i Eloi Cervera també van jugar i van contribuir a la conquesta del ceptre continental.