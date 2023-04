El CE Manresa sotmet el filial del RCD Mallorca, segella la permanència virtual i ja es pot permetre somiar (1-0)

L’objectiu prioritari del Centre d’Esports Manresa el curs de l’estrena del conjunt blanc-i-vermell a la Segona Divisió RFEF era assolir la xifra de 43 punts, és a dir, la quantitat que es considera determina la salvació implícita de qualsevol formació. No endebades, els quatre equips que la temporada passada, la de l’estrena de l’actual quarta categoria estatal, van haver de jugar les temudes eliminatòries per eludir el descens (Gimnástica Segoviana, FC Cerdanyola, CD Don Benito i Águilas CF) van acumular-ne, només, 41 o 42 durant la fase regular de la lliga.

Els jugadors de Ferran Costa es van imposar al RCD Mallorca B (1 a 0) i van superar aquesta quantitat de punts quan encara falten cinc jornades per al final de la competició. Per tant, la permanència dels blanc-i-vermells a la Segona Divisió RFEF no és matemàtica, però sí virtual. Quan només hi ha 15 punts més a l’abast de totes i cadascuna de les formacions, el CE Manresa té un marge de 13 punts amb el primer equip immers a la zona de descens, l’AE Prat (44 per 31), i d'11 respecte a la UD Alzira, el conjunt que hauria de jugar les fases per evitar baixar de categoria. A més, la segona victòria consecutiva dels manresans, combinada amb la igualada de la SD Formentera i la derrota del Deportivo Aragón, refermen els blanc-i-vermells a la cinquena posició i els permeten encarar el tram final de la lliga depenent dels seus propis resultats per accedir a les fases d’ascens, per a les quals es classifiquen del segon al cinquè, o per repetir presència a la primera eliminatòria de la Copa del Rei, una recompensa que en el grup 3r inclou el sisè i el setè classificats, doncs els filials del València CF i del RCD Espanyol no poden jugar-la per la participació en la competició dels respectius conjunts de Primera Divisió. Així doncs, el Centre d’Esports Manresa es va guanyar, ahir, el dret a somiar i a competir per una altra consecució històrica.

Quasi 700 espectadors van donar suport als bagencs el diumege de Pasqua. Els blanc-i-vermells van palesar el seu anhel d’assumir la iniciativa ofensiva des del servei inicial i la primera jugada d’atac dels amfitrions va finalitzar amb una incursió de Toni Larrosa com a extrem dret després de jugar la pilota durant 01 minut i 42 segons. El CE Manresa va monopolitzar la possessió en els primers sis minuts de l’enfrontament. Els vermellencs van interrompre aquesta dinàmica durant una breu segona fase del primer període i una magnífica jugada d’estratègia trenada arran del servei del primer córner favorable als visitants va culminar amb una centrada al segon pal de Tòfol Montiel que Rubén Quintanilla va rematar de cap per sobre el travesser a un metre de la línia de gol (min 8).

Toni Larrosa va replicar amb una gardela que es va estavellar al cos d’un defensa després de pispar la pilota aprofitant una errada en la passada del central Benjamín Garay (min 16). Aquesta jugada va posar el punt final a les alternatives en el domini del joc. Amb l’única excepció d’una penetració per l’esquerra de Zacarías Ghailán culminada amb un perillós xut creuat que va sortir ben a prop del pal esquerre de la porteria defensada per Òscar Pulido (min 21), els manresans van sotmetre el seu oponent durant la resta de la primera meitat a través de la possessió.

Javi López no va poder controlar la intencionada passada de Joel Priego (min 24). Sis minuts després, l’interior manresà va rematar des del punt de penal arran d’un córner executat per Pau Darbra. El refús va habilitar el davanter vilomarenc per armar un segon xut que Benjamín Garay va interceptar amb el braç. L’àrbitre va assenyalar el preceptiu penal que Joel Priego va transformar amb mestria (min 31). Els blanc-i-vermells van generar tres accions de perill més abans del descans. La rematada de Jaume Pascual que va blocar el porter mallorquí Pere Joan García (min 34) va ser la més remarcable.

El tècnic dels vermellencs, Julián Robles va fer quatre substitucions a l’inici de la represa. Sens dubte, l’entrenador mallorquinista pretenia dinamitzar el joc ofensiu del seu equip. La inusual decisió de Julián Robles va fructificar, però la millora dels visitants va ser estèril davant la solidesa defensiva dels amfitrions i les carències dels seus davanters.

Una intel·ligent passada de Noah a Toni Larrosa va ser l’origen d’una gran acció individual del badaloní que, malauradament, Toni Larrosa va finalitzar amb un xut massa alt (min 53). La visió de joc de Thomas Giaquinto va propiciar una interessant successió de fases de domini d’una i altra formació fins al minut 80. En aquest període, un central vermellenc va impedir que Jaume Pascual pogués rematar de cap en immillorable posició una centrada des de la posició d’extrem dret de Toni Larrosa (min 65) i Antonio Pelegrín va desviar a córner el servei de falta directe executat per Benjamín Garay (min 71).

La insistència ofensiva del RCD Mallorca B va obligar el CE Manresa a parapetar-se en defensa en els últims deu minuts de l’enfrontament, així com en el temps de recuperació. Els blanc-i-vermells no va concedir cap ocasió al seu oponent i van certificar l'onzena victòria a la lliga, un triomf que van celebrar amb l’afició amb entusiasme.

LA FITXA TÈCNICA. CE MANRESA. Òscar Pulido; Aschalew, Putxi, Moha; Toni Larrosa (Dani Reina min 73), Pau Darbra (Marc Cuello min 73), Àlex Iglesias (Antonio Pelegrín min 59), Jaume Pascual (Èrik Rafael min 84); Joel Priego; Javi López (Toni Peris min 59) i Noah. RCD MALLORCA B. Pere Joan García;David Valverde (Habib Anas Coulibaly min 46), Benjamín Garay, David López, Adri Montalbán; Imanol Alonso (Thomas Giaquinto min 46); Cristòfol Tòfol Montiel (Jaume Tovar min 46), Rubén Quintanilla, Zacarías Ghailán; Luis Montiel (Pablo Gálvez min 46) i Ibrahim Diabaté (Víctor Lázaro min 62). ÀRBITRE. Héctor Rodríguez Carpallo (Comitè valencià), auxiliat per Juan Carlos Montoya Gómez i Salvador Carrillo García. Va amonestar els locals Àlex Iglesias (min 29), Javi López (min 46), Juan Carlos García (delegat)(min 81) i Antonio Pelegrín (min 85) i els visitants Benjamín Garay (min 30) i Rubén Quintanilla (min 74). GOL. 1-0 Joel Priego (de penal) min 31. ESTADI. Estadi del Congost. 685 espectadors.