El Barça pot donar aquest dilluns (21 h) un altre pas de gegant en l’objectiu de guanyar la Lliga. Si derrota el Girona al Camp Nou se situarà amb 15 punts d’avantatge sobre el Real Madrid, que dissabte a la nit va perdre amb el Vila-real per 2-3 al Bernabeu. El tècnic barcelonista, però, no vol que s’escampi la sensació que el títol ja és al sac, i en cas de victòria davant els de Míchel «no donarem la lliga per guanyada, encara ens faltarien 16 punts».

En la prèvia del duel català, el tècnic ha afirmat avui diumenge que «a l’equip li falta maduresa» tal i com es va comprovar en la recent derrota contra el Madrid i aquesta s’aconsegueix «a base de castanyes». Alhora, però, ha reivindicat el valor de conquerir la lliga si finalment s'obté: «guanyar-la et dona estabilitat, és l’objectiu de qualsevol entrenador, recordo que Zidane, després de guanyar la Champions, va dir que l’objectiu era guanyar la Lliga. Estem a 12 punts i significa que estem fent les coses bé. Valorem el que estem fent. Es minimitza guanyar la Lliga, però per nosaltres és extraordinari».

Talment com va fer Guardiola el 2011 quan va criticar el relat de la maquinària mediàtica madridista, Xavi ha restat importància als que parlen de lliga descafeinada per la gran diferència de punts. «No entraré en una guerra sobre allò que es diu o es deixa de dir, aquesta guerra la tenim perduda», ha apuntat l’entrenador egarenc: «valorarem moltíssim si guanyem la lliga, seria una temporada molt bona i competint amb un senyor equip que es diu Real Madrid, vigent campió de la Champions i de la lliga, amb una diferència de punts molt gran».

Xavi no podrà disposar de Pedri, De Jong, Christensen i Dembelé, que continuen lesionats. El Girona, per la seva part, recupera Aleix Garcia un cop superada una lesió al bíceps femoral, però seran absents Reinier, sancionat, i Herrera, Kébé, Callens i Roca, lesionats.