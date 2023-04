El Baxi Manresa pretén imposar-se al Lenovo Tenerife per forçar un duel a tot o res

Un comiat és irreversible i l’altre el Baxi Manresa vol ajornar-lo, com a mínim, una setmana. Els jugadors de Pedro Martínez disputaran avui el darrer partit de la Basketball Champions League de l’exercici al Nou Congost, a partir de les 20.45 hores, amb el desafiament de sotmetre, per primera vegada aquesta temporada, el Lenovo Tenerife. Si ho aconseguissin, els manresans forçarien un tercer, decisiu i definitiu partit al pavelló Santiago Martín per determinar quin dels dos equips supera els quarts de final de la tercera competició continental, un duel que es jugaria el proper dimecres, 19 d’abril.

Les notables prestacions i la capacitat competitiva que van mostrar els bagencs en el primer partit de la sèrie a Tenerife no va ser suficient per imposar-se a un oponent que disposa d’una de les millors plantilles de la Lliga Endesa. El Baxi Manresa va protagonitzar un excel·lent primer quart i va adquirir un avantatge de dotze punts (15 a 27). Després, els amfitrions van prémer l’accelerador en defensa i van revertir la situació (67 a 54), però la millora en l’execució de les ajudes defensives va permetre el Baxi Manresa aturar el dos contra dos del Lenovo Tenerife durant l’últim parcial i optar al triomf fins al minut 38 (82 a 79), tot i cedir la derrota al final (91 a 84).

Una setmana després, ambdues formacions encaren el segon partit dels quarts de final amb la dificultat d’haver de minimitzar els efectes de les molèsties que tenen diversos basquetbolistes o de gestionar-ne la baixa. Els contratemps que pateix la plantilla canària són superiors als que tenen incidència sobre la manresana. El Lenovo Tenerife va haver d’ afrontar, diumenge, el partit de lliga a la pista del Reial Betis (80 a 76) amb l’absència de dos jugadors exteriors que van jugar, dimecres, contra el Baxi Manresa: l’escorta Sasu Salin i l’ala Leandro Bolmaro, unes baixes que s’afegien a les de Jaime Fernández i Joan Sastre. Dilluns, es va confirmar que el finlandès té una rotura fibril·lar a l’abductor de la cama dreta i que la lesió de l’argentí és un esquinç al turmell esquerre, el grau del qual no ha transcendit. El club canari va reaccionar de seguida amb el fitxatge de l’escorta nord-americà Dakota Mathias (27 anys, 1,93 m), un basquetbolista que no es pot inscriure a la Basketball Champions League, doncs el termini hàbil va finalitzar el passat dilluns, 3 d’abril.

Pel que fa al Baxi Manresa, l’entitat manresana va informar, ahir, que hi ha dos jugadors amb molèsties físiques a la plantilla. Segons la nota de premsa del club, el base Frankie Ferrari «va ressentir-se fa uns dies d’una lesió al peu», sense especificar-ne la tipologia, i l’escorta Jerrick Harding «té molèsties al genoll». Tampoc s’esmenta a quin dels dos. A més, el pivot lituà Martinas Geben «presenta un procés víric». Els tres basquetbolistes «són dubte», però no es descarta que puguin jugar.

Dani Pérez va expressar, ahir, el seu desig que «tant de bo puguem posar el punt final a la nostra trajectòria com a locals» a la Basketball Champions League «amb una victòria. Sabem que serà difícil, doncs juguem contra un equipàs». El base de l’Hospitalet va reflexionar que «els hi estem posant les coses difícils amb el nostre ritme de joc. Intentarem que això passi com en els partits anteriors, però amb una diferència: acabar amb un triomf». Per la seva banda, l’ala-pivot Devin Robinson va assenyalar que «el Lenovo Tenerife ens ha guanyat a la Lliga ACB i a la Basketball Champions League. Per tant, ja ens toca prendre’ns la revenja». Robinson va reblar: «Estem preparats per fer-ho». «Crec que és el moment de saber aprofitar el suport del públic del Nou Congost per aconseguir que la victòria es quedi a casa», va concloure el nord-americà.