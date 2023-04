El llarg camí que porta als Jocs Olímpics de París passa pels Campionats d’Europa de gimnàstica artística que se celebren aquesta setmana, de l'11 al 16 d'abril, a Antalya (Turquia), i dos gimnastes del club manresà Egiba hi participen amb necessitats dispars i un objectiu a llarg termini comú. Laia Font i Thierno Diallo formen part de la selecció espanyola i afronten el repte en dos moments professionals diferents: la gironellenca s’ha consolidat en l’equip en el seu primer any a la categoria absoluta i tant ella com les seves companyes buscaran el bitllet pels Mundials d’Anvers que, a la tardor, repartiran les places olímpiques. El manresà d’origen guineà, per la seva part, competirà sense la pressió d’haver d’obtenir el pas a la cita de la localitat belga perquè el conjunt espanyol ja el té, però la competició li servirà a ell i els altres companys accidentats per tornar a la normalitat un cop superat l’ensurt del sinistre automobilístic que van patir a mitjans de març a Portugal. Joel Plata, qui en va sortir més malparat, n'és absent.

Laia Font, de 16 anys, va debutar l’agost passat en els Europeus júnior classificant-se per disputar dues finals per aparells: en el salt va ser quarta, prop del podi, i en paral·leles sisena. Vuit mesos després, la gimnasta de Gironella fa el salt i afronta la màxima competició continental com a integrant d’una selecció absoluta en que també hi són Ana Pérez, Alba Petisco, Laura Casabuena i Maia Llàcer. La responsable del grup és Lucia Guisado, que té en l’entrenador de l’Egiba Xavier Casimiro un dels seus ajudants.

L'objectiu essencial de la selecció és acabar entre els dotze primers equips per assolir així el dret a prendre part en el Mundial d’Anvers, que del 30 de setembre al 8 d’octubre atorgarà nou passaports per als Jocs Olímpics de París (Estats Units, Xina i el Canadà ja es van guanyar aquest dret en el Mundial de la temporada passada a Liverpool i Rússia, si no hi ha canvis, està exclosa).

Font és una gimnasta amb poca experiència internacional però treballa els quatre aparells i és l’especialista de l’equip en salt. Els seus exercicis la podrien fer lluitar per entrar a la final de l'aparell, però la prioritat és l’equip i es prioritzarà assegurar la nota per sobre de qualsevol risc.

En el cas de Thierno Diallo, el dret a ser a Anvers ja se’l va guanyar l’equip espanyol dirigit per Benjamín Bango a Liverpool. I per aquest motiu, els Europeus són un escenari magnífic per posar a prova la major dificultat que el manresà ha introduït en els seus exercicis, ja que ha millorat tant la seva nota de partida com la final. Actualment, Diallo està treballant els quatre aparells i podria lluitar per entrar a la final del concurs individual.

El certamen s’inicia aquest dimarts amb la classificació masculina i dimecres s’executarà la femenina. En aquesta fase hi actuen tots els gimnastes, i les millors notes obtindran el pas a la final individual i a les d’aparells. A més, s’establiran les classificacions definitives per equips, i cada selecció disposa de 5 gimnastes, en pot presentar un màxim de quatre a cada aparell i compten les tres millors notes.