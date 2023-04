Tot i que la inauguració oficial es va efectuar el passat diumenge, 12 de març, tal com va informar puntualment Regió7, els equips de l’AE Hoquei Línia Igualada van poder començar a entrenar-se i jugar els seus partits a la nova pista específica habilitada a la zona esportiva de Les Comes per a la pràctica d’aquest esport a finals de novembre del 2022. Tal com assenyala Joan Carles Santano, president del club anoienc «disposar d’una de les millors pistes d’hoquei en línia de l’Estat ens ha de permetre donar un salt qualitatiu, tant pel que fa al nivell de joc de les nostres formacions, com a la quantitat de nenes i nens que s’inicien en l’hoquei en línia». L’entitat igualadina, la única de les nostres comarques que promou aquesta atractiva modalitat esportiva, vol esdevenir el referent de l’hoquei en línia de la Catalunya central.

Aquest exercici, l’AE Hoquei Línia Igualada té una vuitantena de jugadors federats i vuit equips en competició: el primer equip masculí (Lliga Or, la segona categoria estatal), un sènior masculí B (Lliga Catalana), un sènior femení (Lliga Catalana), dues formacions sub-20 femenines (Lliga Catalana sub-20), un júnior (Lliga Catalana Júnior), un infantil (Lliga Catalana Infantil) i un aleví (Lliga Catalana Aleví). Després de dues temporades a la Lliga Or, el descens del primer equip a la Lliga Plata ja és un fet irreversible, però Joan Carles Santano i el seu equip de col·laboradors treballen «per recuperar aquesta categoria en els propers exercicis amb la generació que, a hores d’ara, configura la formació júnior de l’entitat». Els altres dos desafiaments de l’AE Hoquei Línia Igualada són «crear una escola que permeti bastir conjunts benjamins i prebenjamins que garanteixin la continuïtat del projecte i federar, la propera temporada, l’incipient equip de veterans».