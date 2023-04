Una revenja esportiva amb una transcendent repercussió a la classificació. El Centre d’Esports Manresa jugarà, demà, diumenge, a partir de les 12 hores, el partit corresponent a la 30a jornada del grup 3r de la Segona Divisió RFEF al feu del CF Badalona Futur. Els escapulats van ser el primer equip que va sorprendre els blanc-i-vermells a l’estadi del Congost el primer cap de setmana de desembre (1a 2). Aquella victòria va marcar un punt d’inflexió en la nefasta trajectòria del CF Badalona Futur, un conjunt amb un pressupost elevadíssim i una plantilla configurada per lluitar per l’ascens a la Primera Divisió RFEF.

Tot i això, després de tota una volta, la formació entrenada per Oriol Alsina encara no ha pogut atrapar el cinquè classificat, el CE Manresa, a la classificació. No endebades, els manresans sumen 44 punts i els badalonins només 38. Per tant, prendre’s la revenja esportiva de la derrota encaixada ara fa quatre mesos, permetria a l’equip entrenat per Ferran Costa descavalcar el CF Badalona Futur de la lluita per fer-se amb la cinquena posició final.

El tècnic originari de Castelldefels afronta el partit amb les baixes dels lesionats de llarga durada Salva, Joan Castanyer i Uri Pérez, a més de la de Toni Larrosa. El club escapulat va incloure una clàusula en el contracte de traspàs del davanter que li impedeix jugar aquest partit. Marc Martínez i Toni Sureda evolucionen positivament de les seves respectives lesions, però encara no se sap si podran estar a disposició de Ferran Costa.