El Covisa Manresa FS i el Sala 5 Martorell es van imposar als seus oponents a la sisena eliminatòria de la Copa Catalunya d’aquest exercici, equivalent als vuitens de final, i s’enfrontaran el primer cap de setmana de maig al pavelló del Pujolet per dirimir quina de les dues formacions es classifica per a la Final Four de la competició.

Els blanc-i-vermells van encarrilar la golejada a l’Alt Penedès en el tram final del primer període. El Covisa Manresa FS va optar per plantejar una defensa des de mitja pista i va renunciar a pressionar els amfitrions a la seva parcel·la defensiva. L'estratègia del tècnic Borja Burgos va fructificar. Malgrat tot, els locals, esperonats pel públic que omplia les grades del seu pavelló, van competir durant els primers quinze minuts de la confrontació. L'expulsió amb targeta vermella de Gerard Noguera (min 9) ho va facilitar, però els amfitrions no van saber com esbotzar el sistema defensiu blanc-i-vermell. Marc Riba va inaugurar el marcador arran d'una notable acció ofensiva trenada arran d'una paret executada per la zona lateral (min 13) i Carles Lavado va ampliar l'avantatge amb un magnífic xut exterior (min 15). Abans del descans, Asis Boukhress va poder transformar dos dobles penal arran de la sisena i la setena faltes comeses pels jugadors del FS Sant Sadurní (0 a 4). A la represa, els visitants van poder ampliar el seu còmode avantatge fins a golejar. Per la seva banda, els martorellencs van guanyar al feu de l’AE Les Corts (1 a 4) gràcies als gols materialitzats per Ibai Espinosa (min 6), Pau Albacete (min 11), Fouad El Amrani (min 30) i Pavel Pérez (min 40). LA FITXA TÈCNICA. FS SANT SADURNÍ. Jordi Hinojosa, Èric Cano, Pol Fernández, Martí Mitjans i Xavi Mata -cinc inicial-, Roger Ferreres, David Sánchez, Marc Castells, Roger Duran, Sergi Muñoz i Albert Solé (p). COVISA MANRESA FS. Sergio Arriero, Gerard Noguera, Carles Lavado, Pere Aran i Asis Boukhress -cinc inicial-, Xavi Cols, Santa, Iker Torné, Aaron Riera, Àlex Terraga Terri, Marc Riba i Quim (p). ÀRBITRES. Daniel Ruso Gómez i Màrius Tarrés Schuler. GOLS. 0-1 Marc Riba min 13, 0-2 Carles Lavado min 15, 0-3 Asis Boukhress (dp) min 16, 0-4 Asis Boukhress (dp) min 17, 0-5 Àlex Terraga Terri min 25, 0-6 Asis Boukhress min 29, 0-7 Aaron Riera min 31, 0-8 Santa min 35, 1-8 Marc Castells min 37 i 1-9 Asis Boukhress min 39. Decisiu duel dels manresans al Pujolet contra el FS Picassent, avui El Covisa Manresa FS reprèn avui la lliga i afronta un transcendent partit al Pujolet (18 hores) contra el FS Picassent. Els blanc-i-vermells ocupen la tercera posició a la classificació (46 punts) quan només falten quatre jornades per al final de la fase regular de la competició. Els dos equips que precedeixen el Covisa Manresa FS són la UD Eivissa Gasifred i el FC Cerdanyola, ambdós amb 49 punts. El tècnic Borja Burgos recupera l’universal Carles Ambrós. Els bagencs tenen el repte de finalitzar en una de les dues primeres posicions per poder jugar el partit de tornada de la primera eliminatòria de les fases d’ascens a casa. Per la seva banda, el Sala 5 Martorell juga avui a la pista del cuer de la Segona Divisió Nacional, el Gran Canaria FS (20 hores).