El Baxi juga aquest diumenge una «finalíssima» tal i com ha assegurat Pedro Martínez en la prèvia del duel contra el Granada. Els manresans tenen una gran oportunitat per involucrar els andalusos en la lluita per la permanència: si guanyen, els atraparan a la classificació; la derrota, en canvi, allunyaria el conjunt de Pablo Pin novament a dues victòries de distància. Després del vibrant triomf de dimecres a la Champions contra el Lenovo Tenerife, el Baxi necessita connectar-se de nou a la realitat de la Lliga Endesa, on intenta assegurar la permanència.

«Com a entrenador, em preocupa si serem capaços tots plegats de diferenciar una competició de l’altra», ha comentat el tècnic prevenint de la necessitat de deixar enrere el glamour del torneig europeu per centrar-se en una ACB on l’amenaça del descens continua vigent. Martínez disposarà en principi de tota la plantilla amb l’asterisc del concurs de Jerrick Harding, màxim anotador de la lliga, que té un fort cop a la cama i no ha pogut entrenar.

«Sembla que no tinguem moltes llums vermelles enceses a la Lliga ACB, i si donem per suposades coses que no podem donar-les per suposades tindrem un disgust molt gran», ha insistit l’entrenador del Baxi, que recuperarà el pivot titular Martinas Geben, que ha estat malalt i es va perdre el duel contra els illencs.

Per mantenir la tensió, Martínez posa «dades objectives» sobre la taula: «el Granada té una victòria més que nosaltres» i «queda poc temps de competició». El tècnic té clar que «hem de donar la nostra millor versió física, tècnica i mental».

En l’anàlisi del rival, Pedro Martínez ha destacat que «té molts jugadors que havien jugat a Manresa i estaran extra-motivats». Concretament, Luke Maye, Alex Renfroe, Lluís Costa i Pere Tomàs. A més, ha avisat, «han tingut tota la setmana per preparar aquest partit», a diferència del Baxi, que fins dimecres va estar pendent de la Champions.

«Tots els partits són transcendents, però aquest més perquè el Granada és un rival directe, si tu sumes, ells no», ha apuntat: «si ens guanyen, dono per gairebé impossible superar-los, perquè serien dues victòries de desavantatge, i probablement l’average per ells, quan només quedaran set jornades». En la primera volta, el Baxi es va imposar a la localitat andalusa per 84-87.

Per tot plegat, el partit d’aquest diumenge al Nou Congost és una «finalíssima». El contrincant té «un estil bo, un joc molt ràpid i fa un bàsquet dinàmic». A nivell individual, Martínez ha remarcat el pivot Ndoye, «un 5 gran molt fort físicament, difícil de defensar prop de la cistella», així com els «jugadors petits, Renfroe, Bropleh, Tomàs i Costa, que són bastant generadors i els agrada jugar ràpid».

El Granada arriba al matx del Nou Congost amb Lluís Costa, que arrossega molèsties a la mà per culpa d’un cop, i Christian Díaz i Thomas Bropleh, que han patit un procés gripal, sense haver entrenat els darrers dies. El tècnic Pablo Pin, però, considera que estaran a punt pel partit. «En aquest moment de la temporada, el motiu per no jugar ha de ser de màxim risc», ha indicat l’entrenador, que també considera que el compromís de Manresa és «gairebé com una final». Per a Pin, serà important «controlar els punts d’energia, el rebot ofensiu i el contracop». El pivot brasiler Christiano Felicio continua de baixa.